La valeur du jour en Europe - Aurubis : repli des bénéfices annuels et hausse du dividende

(AOF) - Aurubis (+2,81% à 122,55 euros) progresse en Bourse alors que l'entreprise allemande a dévoilé des résultats annuels mitigés pour son exercice 2024/2025. Dans un environnement difficile, le producteur de cuivre a généré un résultat opérationnel avant impôts (EBT) de 355 millions d'euros conforme à sa fourchette de prévisions : 330 à 370 millions d'euros (contre 413 millions d'euros un an avant). Il était anticipé à 359 millions d'euros. L'Ebitda opérationnel s'est établi à 589 millions d'euros, en recul par rapport à l'an dernier (622 millions d'euros). Les analystes visaient 604 millions.

Le groupe a été pénalisé par un traitement de concentrés plus faible, dans un contexte de frais de traitement et de raffinage réduits, par une légère baisse des revenus du recyclage, ainsi que par l'augmentation attendue des coûts de montée en puissance et des amortissements liés aux projets stratégiques. Mais ce résultat a été compensé par une augmentation significative des revenus provenant de l'acide sulfurique et d'une forte demande pour les produits en cuivre.

Le flux de trésorerie au plus haut niveau depuis trois ans

En revanche, sur cet exercice, le chiffre d'affaires a progressé à 18,17 milliards d'euros, contre 17,14 milliards l'an dernier. Il est légèrement inférieur aux attentes : 18,37 milliards d'euros.

En outre, Aurubis a augmenté son flux de trésorerie net de près de 30% pour atteindre 677 millions d'euros contre 537 millions d'euros l'exercice précédent, soit son plus haut niveau depuis trois ans.

D'importants investissements dans des projets de croissance stratégiques ont pesé sur le ROCE (rentabilité des capitaux investis) qui a reculé à 8,8% (contre 11,5 % l'an dernier).

Suite à cette publication annuelle, Aurubis rehausse son dividende. Le conseil de surveillance et le directoire du groupe proposeront un dividende de 1,60 euro par action (contre 1,50 euro l'an dernier) lors de l'Assemblée générale du 12 février 2026. Cela correspondrait à un taux de distribution d'environ 27% (contre 20% l'exercice précédent) du résultat net opérationnel consolidé.

Commentant ces résultats annuels, Oddo BHF juge "la publication solide une fois retraités les éléments non récurrents, en particulier sur le plan du cash-flow, où le groupe continue de démontrer une excellente exécution".

Le broker "apprécie toujours la trajectoire actuelle du groupe, avec des capex appelés à diminuer en 2026 et une contribution des projets de croissance en nette amélioration. Parmi ces projets figure l'usine de fusion emblématique de Richmond, grâce à laquelle Aurubis deviendra un acteur majeur du très convoité marché américain du cuivre. La valorisation est exigeante, à 9 fois l'EBITDA 2026, soit plus de 20% au-dessus des multiples historiques, mais elle se justifie par de fortes perspectives de croissance à long terme".

Côté perspectives, pour l'exercice 2025/2026, le producteur multimetal allemand anticipe un EBT opérationnel compris entre 300 et 400 millions d'euros et un ROCE opérationnel entre 7 et 9%. En outre, Aurubis vise un flux de trésorerie disponible équilibré avant dividendes. Cet objectif en particulier "constitue un point d'inflexion positif après plusieurs années de dépenses d'investissement élevées", souligne Oddo BHF.

AOF - EN SAVOIR PLUS