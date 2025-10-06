La valeur du jour en Europe Aston Martin dans le mur après un avertissement sur résultats

(AOF) - Aston Martin (- 7,87 %, à 74,90 pence) recule fortement à la Bourse de Londres après avoir révisé à la baisse certains de ses objectifs financiers annuels. Pour justifier cette décision, le constructeur de voitures de luxe met en avant " des difficultés croissantes liées à la conjoncture macroéconomique mondiale, notamment l’impact persistant des droits de douane ". Autre source d’incertitude : les modifications des taxes chinoises sur les voitures de luxe et le risque accru de tensions sur la chaîne d’approvisionnement.

Dans le détail, Aston Martin Lagonda Global Holding estime que ses volumes de ventes en gros devraient s'affaisser de 5 à 9 % cette année. La société prévoit par ailleurs un Ebit ajusté annuel inférieur à la limite basse de la fourchette des prévisions du consensus. En moyenne, les analystes anticipaient une perte de 110 millions de livres.

L'objectif d'une génération d'un flux de trésorerie disponible positif au second semestre 2025 a, lui, été abandonné. En parallèle, la direction a lancé une révision immédiate des coûts et des dépenses d'investissement futurs.

Aston Martin a également annoncé la finalisation de la cession de ses actions dans AMR GP au troisième trimestre 2025, encaissant un produit brut d'environ 108 millions de livres sterling. Cette somme va soutenir la liquidité totale du groupe, qui a clôturé la période à environ 250 millions de livres sterling.

Focus sur les 3ème et 4ème trimestre et 2026

En ce qui concerne le troisième trimestre, le groupe a livré 1 430 unités en gros, alors qu'il tablait auparavant sur un chiffre globalement similaire à celui du troisième trimestre 2024 (1 641 unités). Cette contreperformance est liée à une demande plus faible que prévu, notamment en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique (y compris la Chine élargie).

Pour les quatre derniers mois de l'année, Aston Martin prévoit de commencer les livraisons des modèles Vantage S et DBX S. Parallèlement, la production de Valhalla a débuté au cours du troisième trimestre avec une augmentation progressive des volumes prévue jusqu'à la fin de l'année. Les premières livraisons aux clients devraient avoir lieu au début du quatrième trimestre, avec toutefois un léger retard dû à l'achèvement des études techniques et à la finalisation des homologations obligatoires. Avec ce problème de calendrier, les ventes en gros du modèle Valhalla vont être réduites à environ 150. D'autres risques pèsent sur le calendrier de livraison 2025 explique le groupe, en raison de la fermeture actuelle du gouvernement fédéral américain, qui pourrait impacter le calendrier final d'homologation aux États-Unis.

Aston Martin prévoit une amélioration de sa performance financière séquentielle au quatrième trimestre, soutenue par la hausse des volumes de base générée par les nouveaux produits dérivés, ainsi que par la contribution financière relutive des premières livraisons de Valhalla.

L'amélioration significative de la rentabilité et de la génération de flux de trésorerie est attendue pour 2026, grâce aux nouveaux modèles et à la poursuite du programme de réduction des coûts.

