La valeur du jour en Europe - Asos dévisse : avertissement sur ses prévisions annuelles

(AOF) - Le distributeur de mode en ligne britannique Asos (-9,04% à 266,50 pence) chute à la Bourse de Londres après l'annonce ce mardi d'un avertissement sur son chiffre d'affaires et son Ebitda ajusté pour l'exercice 2025. La valeur brute des marchandises (GMV) du groupe devrait être inférieure aux prévisions, avec des revenus se situant légèrement en dessous des estimations du marché qui anticipe une baisse de 8,4% en glissement annuel en devises constantes. La société dit " continuer de se concentrer sur des ventes de meilleure qualité dans un contexte de consommation plus faible ".

" Nous estimons que le chiffre d'affaires total aura baissé de 7% en monnaie constante au second semestre, ce qui se traduira par une baisse de 10% pour l'ensemble de l'année ", commente Berenberg sur la performance d'Asos. " Nous restons optimistes quant au redressement et au potentiel de croissance d'Asos et maintenons notre recommandation à l'Achat sur le titre et notre objectif de cours de 600 pence ", a expliqué le bureau d'études pour justifier sa décision.

Sur l'exercice 2025, la marge brute a augmenté d'environ 350 points de base par rapport à l'année précédente pour atteindre près de 47%, grâce à une augmentation des ventes à prix plein et à une diminution des remises, alors qu'Asos anticipait sur une hausse d'au moins 300 points de base.

L'Ebitda ajusté a augmenté de plus de 60% en glissement annuel et devrait se situer en 2025 dans le bas de la fourchette prévisionnelle de 130 à 150 millions de livres sterling, grâce à une marge brute plus élevée et à une efficacité continue en matière de coûts, ce qui se traduit par une marge Ebitda ajusté supérieure à 5%, conforme au consensus établi par Asos : 5,2%.

Au cours du second semestre, Asos a réalisé d'importantes réductions de coûts qui, bien qu'elles n'aient pas généré de bénéfices significatifs pendant la période, ont permis de réduire de manière permanente la base de coûts de sortie. Cela a permis à la société de réaliser d'importantes économies annuelles au cours de l'exercice.

Pour 2026, Asos reste confiant quant à l'atteinte de l'Ebitda ajusté et du free cash flow, conformément aux prévisions consensuelles (respectivement de 173 millions de livres sterling et de 8 millions de livres sterling), grâce à une nouvelle amélioration de la marge brute de près de 50% et à la poursuite de la réduction des coûts.

En outre, l'entreprise de commerce électronique de vêtements et cosmétiques réitère ses prévisions à moyen terme : une croissance durable de l'Ebitda ajusté avec une marge proche de 8%, durablement supérieure aux dépenses d'investissement, aux intérêts, aux impôts et aux loyers ainsi qu'un retour à la croissance des revenus.

En avril dernier, Asos a indiqué qu'il avait enregistré des ventes au premier semestre de son exercice 2025 à hauteur de 1,29 milliard de livres légèrement en dessous du consensus Bloomberg (1,32 milliards), soit une baisse ajustée à périmètre comparable de 13% par rapport à la même période un an avant.

L'Ebitda ajusté sur ce premier semestre a atteint les 42,5 millions de livres, supérieur aux attentes de Bloomberg : 36 millions.

Asos devrait publier au cours du mois de novembre ses résultats annuels 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS