La valeur du jour en Europe - ASML brille, dopé par Bernstein

(AOF) - ASML (+3,13%, à 1018 euros) conforte sa position de première capitalisation européenne à la faveur d'une belle hausse à la Bourse d'Amsterdam dans la matinée du 5 janvier 2026. Le titre du fabricant de machines de production de semiconducteurs revient au-dessus de la barre des 1 000 EUR.

Le coup d'accélérateur a été fourni par Bernstein, qui a relevé sa recommandation de performance de marché à surperformance, avec un objectif de cours porté de 800 à 1 300 EU. ASML est le pari préféré du bureau d'études en 2026 dans les semiconducteurs européens, car la société devrait profiter du "super-cycle" des puces mémoires (DRAM).

De son côté, Oddo BHF souligne que l'émergence de la Chip Neutrality devrait profiter à des acteurs comme ASML. Il s'agit en l'espèce de la montée d'une approche agnostique concernant les puces, qui érode le quasi-monopole de Nvidia sans pénaliser les équipementiers comme le Néerlandais. En effet, tous les fabricants restent dépendants des mêmes fondeurs et des mêmes machines, ce qui limite les risques pour ces acteurs, quels que soient les gagnants et les perdants en aval. Oddo range ASML dans sa liste de valeurs préférées et vise 1 100 EUR.

Plus globalement, le compartiment des semiconducteurs bénéficie d'une nouvelle vague d'achats en début d'année, les investisseurs revenant sur leur pari préféré de l'année 2025.

A l'échelle hexagonale, l'année a effectivement bien commencé avec une hausse de 7,24% vendredi pour Soitec , qui poursuit sur sa lancée (+4,78%, à 26,06 euros). Les analystes d'Oddo BHF sont toujours à Surperformance sur le titre, avec une cible de 37 euros. Même recommandation pour STMicroelectronics (+1,90%, à 23,85 euros), avec un objectif de cours de 30 euros. Vendredi, l'action du groupe franco-italien avait progressé de 4,46%.