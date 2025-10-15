La valeur du jour en Europe - ASML aux commandes de l'AEX grâce à sa performance commerciale

(AOF) - Le titre ASML (+3,95% à 880 euros) figure en tête de l'indice néerlandais, AEX, porté par le bond des prises de commandes et les commentaires de la direction sur les perspectives 2026. " Nous ne nous attendons pas que le chiffre d’affaires 2026 soit inférieur à celui de 2025. Nous fournirons plus de détails sur nos perspectives pour 2026 en janvier ", a déclaré le PDG, Christophe Fouquet. Pour UBS, le consensus sur le bénéfice par action 2026 pourrait être rehaussé de 5% après ces commentaires. Le marché anticipe une croissance de 3,5% l'année prochaine, signale Jefferies.

ASML a en outre prévenu que ses ventes en Chine en 2026 devraient baisser de " manière significative ". Le groupe technologique néerlandais a réalisé de bonnes commerciales dans ce pays en 2024 et 2025, le développement de l'industrie des semi-conducteurs étant l'une des priorités de Pékin. De son côté, l'administration Trump a imposé des restrictions pour limiter l'accès aux technologies de pointe occidentales.

Forte progression des commandes

L'autre bonne nouvelle de cette publication est venue des commandes. Elles sont ressorties à 5,4 milliards d'euros au troisième trimestre, soit légèrement au-dessus du consensus (5 milliards d'euros, selon UBS), contre 2,63 milliards d'euros au troisième trimestre 2024. Sur le total commandé, 3,6 milliards d'euros correspondent à des systèmes EUV (technologie de lithographie dans l'extrême ultraviolet), à la pointe de la technologie.

" Nous observons la poursuite d'une dynamique positive autour des investissements dans l'IA, qui s'étend désormais à un nombre croissant de clients, aussi bien dans le segment des puces logiques de pointe que dans les mémoires DRAM avancées ", a déclaré le PDG, Christophe Fouquet.

Amélioration de la marge brute au troisième trimestre

S'agissant des résultats du troisième trimestre, ASML a généré un bénéfice net d'ASML de 2,125 milliards d'euros, contre 2,08 milliards d'euros, un an plus tôt. En un an, le résultat opérationnel est passé de 2,44 milliards d'euros à 2,47 milliards d'euros. UBS signale qu'il est inférieur de 2% aux attentes du marché.

ASML affiche une marge brute, une mesure très suivie de la rentabilité, de 51,6%, en amélioration de 0,8 point. Le marché visait 51,4%. Le chiffre d'affaires a, quant à lui, augmenté de 0,65% à 7,52 milliards d'euros, ressortant légèrement sous les attentes.

Sur le trimestre en cours, le groupe technologique vise un chiffre d'affaires entre 9,2 et 9,8 milliards d'euros et une marge brute entre 51% et 53%. Ces prévisions impliquent un résultat opérationnel supérieur de 15% au consensus en milieu de fourchette, signale UBS.

Sur l'ensemble de l'année, ASML anticipe toujours une croissance d'environ 15% des revenus et une marge brute d'environ 52%. " Nous voyons une opportunité pour 2030 d'un revenu total entre 44 et 60 milliards d'euros et d'une marge brute entre 56% et 60% ", a réaffirmé le groupe.

