La valeur du jour en Europe - Ashmore en hausse grâce à une décollecte moins importante qu'anticipé

(AOF) - L'action Ashmore gagne 5,21% à 144,55 pence à la Bourse de Londres, le gestionnaire d'actifs spécialisé dans les pays émergents ayant dévoilé une décollecte plus faible que prévu au deuxième trimestre, clos fin décembre. Sur le trimestre, les actifs sous gestion ont reculé de 6% à 48,8 milliards de dollars. Ashmore met en cause une décollecte de 0,4 milliard de dollars et une performance négative de ses investissements de 2,6 milliards de dollars. Au cours du trimestre, le gérant d'actifs a clôturé un fonds monétaire qui comprenait 0,2 milliard de dollars de dépôts en espèces du groupe.

Par conséquent, si l'on exclut les liquidités du groupe, les sorties nettes de fonds des clients pour la période ont été de 0,2 milliard de dollars. Les analystes anticipaient en moyenne un flux sortant de 1,1 milliard de dollars après une décollecte de 0,7 milliard de dollars au premier trimestre, signale Jefferies.

Le bureau d'études s'attend à ce que le contexte reste difficile à court terme : la géopolitique et l'incertitude quant à la trajectoire des baisses de taux de la Fed ont ravivé l'incertitude pour les pays émergents.

"Bien que les conditions de marché aient été plus volatiles ce trimestre, en particulier à l'approche des élections américaines, les flux du groupe continuent de s'améliorer car les clients reconnaissent de plus en plus la résilience des marchés émergents et la surperformance des processus d'investissement actifs et bien établis d'Ashmore" a commenté le directeur général, Mark Coombs.

