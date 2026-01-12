La valeur du jour en Europe - Argenx sanctionné malgré le soutien d’Oddo BHF

(AOF) - Argenx (-2,97%, à 673 euros) est dans le rouge après la présentation de son chiffre d’affaires préliminaire annuel et de ses priorités stratégiques pour 2026. La société dédiée à l'immunologie a vu son chiffre d'affaires bondir de 90%, à 4,15 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice 2025, proche des attentes qui étaient de 4,13 milliards de dollars selon Oddo BHF.

Sur le seul quatrième trimestre, les ventes se sont élevées à 1,29 milliard de dollars, là où elles étaient prévues à 1,3 milliard de dollars. Les ventes ont été portées par une forte dynamique dans la myasthénie grave généralisée (MG) et la Polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique (PDIC), où le produit a atteint le statut de " blockbuster ". Dans l'industrie pharmaceutique, un " blockbuster " est un médicament qui génère un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 milliard de dollars.

Objectifs pour 2026

Pour l'exercice en cours, Argenx, a défini trois priorités. La société souhaite d'abord étendre le traitement Vyvgart à l'échelle mondial et dans de nouvelles indications. Elle vise notamment la Myasthénie grave séronégative, la Myasthénie oculaire, le Purpura Thrombocytopénique immunologique (une maladie du sang), la Myosite et le syndrome de Sjögren (une maladie qui s'attaque aux glandes exocrines).

Le deuxième objectif de l'année pour la société est de renforcer son leadership sur les thérapies FcRn, qui représentent une révolution dans le traitement des maladies auto-immunes. Pour y parvenir, Argenx va tenter d'innover sur sa molécule, sa façon de l'administrer et les combinaisons thérapeutiques.

Enfin, l'entreprise va se consacrer à la prochaine vague d'innovation en immunologie en accélérant le développement de l'Empasiprubat et d'un portefeuille diversifié de molécules " first-in-class ", afin de générer une création de valeur durable.

Chez Oddo BHF, les analystes notent que l'avancement du pipeline de produits est intense avec 10 études pivots en cours au début 2026, un objectif de 10 molécules en développement clinique d'ici fin 2026 et des actifs clés en progression.

Une recommandation à Surperformance

Pour les analystes la publication préliminaire d'Argenx est en ligne avec les prévisions et ne devrait pas modifier la dynamique de la fin d'année 2025. Oddo BHF note même que cette revue stratégique renforce le positionnement de la société " comme l'une des histoires de croissance les plus qualitatives de l'immunologie mondiale ".

Pour le groupe financier, Argenx a réussi sa transition en passant d'une biotech mono-produit à une organisation commerciale structurée autour d'une plateforme.

La recommandation est à Surperformance, avec un objectif de cours de 790 euros, soit un potentiel d'appréciation de 13,90% par rapport à la clôture de vendredi.

