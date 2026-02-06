La valeur du jour en Europe - Aperam veut se forger une rentabilité de fer

(AOF) - Aperam bondit de 7,87% à 40,04 euros à Amsterdam après avoir annoncé anticiper une hausse de son Ebitda au premier trimestre 2026 par rapport à celui enregistré au quatrième trimestre 2025 : 39 millions d'euros. Selon Jefferies, celui-ci sera "soutenu par une amélioration saisonnière des conditions en Europe, où les importations restent toutefois élevées (environ 25%), et ce malgré le trimestre traditionnellement le plus faible de l'année au Brésil". En outre, le producteur d'acier prévoit une augmentation de sa rentabilité sur les trois prochaines années.

Le spécialiste de l'acier inoxydable table également sur une hausse de la dette financière nette en raison de besoins en fonds de roulement saisonnièrement plus élevés.

Coup de frein brutal sur les bénéfices

Ces prévisions trimestrielles d'Aperam ont été divulguées en marge de la publication de ses résultats 2025 marqués par recul de sa rentabilité et de son bénéfice.

Le résultat net chute à 9 MEUR sur l'exercice 2025, soit une chute de 96%. Par action, le bénéfice retombe à 0,13 EUR contre 3,2 EUR en 2024.

En outre, le bénéfice opérationnel s'élève à 16 MEUR, en forte baisse de 87,6%.

L'Ebitda ajusté s'établit à 339 MEUR sur l'année écoulée, soit une baisse de 8% tandis que les expéditions sont restées stables à 2,287 Mt. Le quatrième trimestre a confirme un ralentissement, avec un Ebitda ajusté de 67 MEUR, en baisse par rapport au trimestre précédent et nettement inférieur au niveau du quatrième trimestre 2024 (respectivement 74 et 116 MEUR).

Oddo BHF explique que "la baisse de 9% de l'Ebitda ajusté entre le troisième et quatrième trimestre a principalement été tirée par les prix en Europe et au Brésil, en raison de la pression des importations".

Par activité, la division principale S&E a déçu, affichant son résultat le plus bas depuis deux ans, pénalisée par un contexte européen difficile ainsi que par la saisonnalité et des opérations de maintenance au Brésil. La division A&S a également été décevante, en raison de la maintenance mais aussi de la faiblesse du marché final du pétrole et du gaz. En revanche, la division R&R a réalisé une performance solide, largement aidée, toutefois, par la saisonnalité et des éléments de valorisation", détaille le broker.

Après cette publication, Oddo BHF reste à neutre sur Aperam soulignant qu'il est "quelque peu freinés par l'équilibre défavorable entre l'offre et la demande sur le marché européen de l'acier inoxydable (par rapport à l'acier au carbone)". Toutefois, l'analyste "continue d'apprécier Aperam pour sa bonne exécution et ses solides moteurs de croissance à long terme au Brésil, dans les alliages et le recyclage". Il pense également que "le titre dispose d'un fort potentiel de hausse grâce au renforcement du cadre de défense commerciale de l'Union européenne".

Par ailleurs, les ventes d'Aperam en 2025 ont reculé de 2,8% à 6,08 MdsEUR.

Le flux de trésorerie disponible avant dividende progresse à 248 MEUR, contre 125 MEUR. Mais il ressort négatif après la prise en compte du paiement lié à l'acquisition d'Universal : 167 MEUR.

La dette financière nette grimpe à 978 MEUR fin 2025, contre 544 MEUR fin 2024.

De plus, Aperam propose de maintenir son dividende de base à 2EUR par action pour 2026.

Concernant l'exercice 2026, d'ailleurs, Jefferies ne prévoit pas de changements majeurs sur l'Ebitda du groupe par rapport au consensus "Vuma"* qui table sur 510 MEUR (contre un consensus de 513 M€ pour le bureau d'études)." Une forte hausse est alors anticipée par rapport à l'Ebitda de 2025 : 275 MEUR.

* Vuma est une plateforme souvent utilisée par les entreprises cotées (comme Aperam) pour agréger les prévisions de tous les analystes.

Une rentabilité à améliorer

En outre, Aperam lancera la phase 6 de son plan stratégique "Leadership Journey" (2026-2028), visant 150 MEUR de gains supplémentaires sur l'Ebitda d'ici trois ans. Via ce plan, l'objectif du groupe est de "devenir le leader en termes de coûts et de durabilité dans le secteur de l'acier inoxydable", en vue d'améliorer sa rentabilité.

Le producteur d'acier cherche à réduire ses coûts fixes et variables grâce à la modernisation de ses usines (automatisation, digitalisation), l'optimisation des processus de production pour réduire la consommation d'énergie et de matières premières et un meilleur contrôle de sa chaîne d'approvisionnement, notamment via le recyclage.

La phase 5 de son plan s'est achevée sur un gain d'environ 30 MEUR au quatrième trimestre 2025. Il a généré au total 100 MEUR de gains en 2025, atteignant ainsi 195 MEUR en deux ans, contre un objectif initial de 200 MEUR sur trois ans.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Numéro un mondial de l’acier et quatrième des alliages et aciers spéciaux, né en 2010 de la scission d’avec ArcelorMittal ;

- Chiffre d’affaires de 6,3 Mds€, réparti entre l’Europe pour 62%, les Amériques pour 32%, l’Asie pour 6% et réalisé à 63% dans les aciers inoxydables et électriques, à 16% dans les services & solutions puis dans les alliages et aciers spéciaux ;

- Quatre ambitions : renforcement de la place de leader mondial du secteur pour sa discipline financière, de leader européen pour le plus bas niveau des coûts de production, sur le plus haut rendement pour l’actionnaire et, enfin, recours aux acquisitions pour nourrir la croissance ;

- Société contrôlée à 40,33% (40,83% des droits de vote) par la famille Mittal,

- Modification de la gouvernance à partir du 1er janvier : Lakshmi N. Mittal reste président du conseil de 7 administrateurs où sera accueilli Timoteo Di Maulo, ex-directeur général, remplacé en interne par Sudhakar Sivaji.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- fondé opérationnellement sur la stratégie « Leadership Journey Phase 5 » d’économies de coûts (200 M€ attendus entre 2024 et 26) et d’amélioration du fonds de roulement,

- favorisant l’implantation dans les pays « protégés », tels le Brésil ou les Etats-Unis, avec l’acquisition d’Universal Stainless, spécialisé dans l’offre au secteur aéronautique,

- diversifié dans l’activité Services & solutions et les alliages haute-performance, tels ceux pour GNL

- mettant l’innovation au service de la transition énergétique (3 centres de R&D dotés de 23,4 M€) : aciers pour l’e-mobilité, les installations solaires, éoliennes et d’hydrogène ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone pour 2050 :

- objectifs intermédiaires 2030, vs 2015 : recul de 30% des émissions de CO2 et de 42% de l’usage de l’eau,

- en se focalisant sur les acquis - produits « Green Steel », empreinte CO2 la plus basse du secteur, recours à 50 % aux renouvelables dans la consommation électrique, recyclage de 80 % des déchets, compensation par plantations de forêts au sein de BioEnergia…, lancement de la marque Aperam infinite - produits et services à faible empreinte CO2,

- recours aux emprunts « verts » ;

- Bilan sain : 3,37 Mds€ de capitaux propres et 1,6 M€ de liquidités face à 1,14 Md€ d‘une dette nette gonflée à fin juin par l’acquisition d’Universal (517 M€ de valeur d’entreprise).

Défis

- Résistance à l’intensification de la concurrence sur les prix ;

- Confirmation des mesures protectionnistes envisagées par la Commission européenne : division par 2 des quotas d’importation des aciers et adoption de droits de douane de 50 % sur les volumes excédant ces quotas ;

- Impact a priori léger des taxes douanières américaines, après l’acquisition d’Universal Stainless (synergies attendues de 30 M$ sur 5 ans) ;

- Confirmation du rebond de la rentabilité depuis 2024, avec un quasi-triplement du bénéfice par action à fin juin et objectif pour le 3ème trimestre d’un recul de l’excédent brut d’exploitation et d’une légère baisse de l’endettement ;

- Dividende 2024 de 2 € versé en 4 acomptes.