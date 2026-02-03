 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La valeur du jour en Europe - Akzo Nobel remporte le prix de la plus forte baisse de la Bourse d'Amsterdam
information fournie par AOF 03/02/2026 à 10:41

(AOF) - Akzo Nobel (-5,87%, à 55,76 euros) signe le plus fort repli de l'indice AEX à Amsterdam après la présentation de ses résultats trimestriels et annuels. Au quatrième trimestre, les revenus du groupe ont reculé de 9%, à 2,372 milliards d'euros, ou de 1% en organique. Parallèlement, l'Ebitda ajusté s'est affaissé de 4%, à 309 millions d'euros, une performance conforme aux attentes de KBC Securities, mais inférieure de 2% au consensus soulignent les analystes. Pour Jefferies, ce niveau d'Ebitda ajusté est 4% sous ses prévisions.

En ce qui concerne l'ensemble de l'exercice 2025, le spécialiste des peintures et revêtements innovants a généré des revenus de 10,158 milliards d'euros, en repli de 5,16%. De son côté, l'Ebitda ajusté a reculé de 2%, à 1,444 milliard d'euros. La marge d'Ebitda ajusté a, pour sa part, progressé en passant de 13,8 à 14,2%, grâce aux réductions des charges d'exploitation de 98 millions d'euros, à taux de change constants, et a également été soutenue par une exécution solide des programmes d'efficacité.

Gregoire Poux-Guillaume, président-directeur général d'Akzo Nobel, souligne justement cette amélioration de la marge d'Ebitda : " Dans une année où les marchés ont globalement reculé, nous avons continué à améliorer notre rentabilité, avec une marge d'Ebitda ajusté portée à 14,2 % sur l'ensemble de l'exercice, dont une progression de 70 points de base au T4. Cela illustre la solidité de notre exécution opérationnelle, nos plans ayant permis des réductions des Opex et des effectifs supérieures aux objectifs, ainsi qu'une amélioration du besoin en fonds de roulement ".

Perspectives et recommandations d'analystes

Pour l'exercice en cours, sur la base de la visibilité actuelle des marchés et des conditions de trading en vigueur, la société anticipe une amélioration de 100 millions d'euros de son Ebitda ajusté, à taux de change constants. Par conséquent, il est attendu à 1,47 milliard d'euros ou plus, sur la base des taux de change à fin 2025 et ajusté de la cession des activités indiennes.

Pour KBC Securities, cet objectif se situe dans la fourchette basse, soit 2% de moins que les estimations des analystes et 4% sous le consensus. De son côté, Jefferies visait 1,52 milliard d'euros (soit 3,4% au-dessus de la prévision de la société).

A moyen terme, l'objectif de marge d'Ebitda ajusté devrait être supérieur à 16%, et le retour sur investissement est attendu entre 16 et 19%, soutenus par la croissance organique.

Enfin, la finalisation de la fusion avec Axalta, soumise aux approbations des actionnaires et des autorités réglementaires, est attendue fin 2026 ou début 2027.

KBC Securities reste prudent et a maintenu sa recommandation à conserver, en visant 65 euros. Chez Jefferies, les analystes sont également à conserver, mais la cible est à 59 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/02/2026 à 10:41:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank