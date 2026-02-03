La valeur du jour en Europe - Akzo Nobel remporte le prix de la plus forte baisse de la Bourse d'Amsterdam

(AOF) - Akzo Nobel (-5,87%, à 55,76 euros) signe le plus fort repli de l'indice AEX à Amsterdam après la présentation de ses résultats trimestriels et annuels. Au quatrième trimestre, les revenus du groupe ont reculé de 9%, à 2,372 milliards d'euros, ou de 1% en organique. Parallèlement, l'Ebitda ajusté s'est affaissé de 4%, à 309 millions d'euros, une performance conforme aux attentes de KBC Securities, mais inférieure de 2% au consensus soulignent les analystes. Pour Jefferies, ce niveau d'Ebitda ajusté est 4% sous ses prévisions.

En ce qui concerne l'ensemble de l'exercice 2025, le spécialiste des peintures et revêtements innovants a généré des revenus de 10,158 milliards d'euros, en repli de 5,16%. De son côté, l'Ebitda ajusté a reculé de 2%, à 1,444 milliard d'euros. La marge d'Ebitda ajusté a, pour sa part, progressé en passant de 13,8 à 14,2%, grâce aux réductions des charges d'exploitation de 98 millions d'euros, à taux de change constants, et a également été soutenue par une exécution solide des programmes d'efficacité.

Gregoire Poux-Guillaume, président-directeur général d'Akzo Nobel, souligne justement cette amélioration de la marge d'Ebitda : " Dans une année où les marchés ont globalement reculé, nous avons continué à améliorer notre rentabilité, avec une marge d'Ebitda ajusté portée à 14,2 % sur l'ensemble de l'exercice, dont une progression de 70 points de base au T4. Cela illustre la solidité de notre exécution opérationnelle, nos plans ayant permis des réductions des Opex et des effectifs supérieures aux objectifs, ainsi qu'une amélioration du besoin en fonds de roulement ".

Perspectives et recommandations d'analystes

Pour l'exercice en cours, sur la base de la visibilité actuelle des marchés et des conditions de trading en vigueur, la société anticipe une amélioration de 100 millions d'euros de son Ebitda ajusté, à taux de change constants. Par conséquent, il est attendu à 1,47 milliard d'euros ou plus, sur la base des taux de change à fin 2025 et ajusté de la cession des activités indiennes.

Pour KBC Securities, cet objectif se situe dans la fourchette basse, soit 2% de moins que les estimations des analystes et 4% sous le consensus. De son côté, Jefferies visait 1,52 milliard d'euros (soit 3,4% au-dessus de la prévision de la société).

A moyen terme, l'objectif de marge d'Ebitda ajusté devrait être supérieur à 16%, et le retour sur investissement est attendu entre 16 et 19%, soutenus par la croissance organique.

Enfin, la finalisation de la fusion avec Axalta, soumise aux approbations des actionnaires et des autorités réglementaires, est attendue fin 2026 ou début 2027.

KBC Securities reste prudent et a maintenu sa recommandation à conserver, en visant 65 euros. Chez Jefferies, les analystes sont également à conserver, mais la cible est à 59 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS