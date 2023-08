La valeur du jour en Europe - Adidas renoue avec les bénéfices au deuxième trimestre

(AOF) - Adidas s'adjuge 0,62% à 179,76 euros à la bourse de Francfort. Le géant allemand de l'équipement sportif retrouve des couleurs après deux trimestres de perte nette. Adidas, qui a mis fin l'année dernière à un partenariat lucratif avec le rappeur américain Kanye West et sa marque de vêtements Yeezy, a dégagé un bénéfice net de 84 millions d'euros au deuxième trimestre, en recul de 71% sur un an. Le résultat d'exploitation de la marque aux trois bandes ressort à 176 millions d'euros, en contraction de 55%. Les ventes trimestrielles sur la période s'affichent à 5,3 milliards d'euros (-4,5%).

Sur ce trimestre, sa marge brute a reculé de 3,4% passant de 2,81 à 2,71 milliards d'euros.

Adidas a décidé de vendre les stocks excédentaires des baskets Yeezy, ce qui a généré des revenus d'environ 400 millions d'euros au cours du trimestre.

En Chine, où les ventes avaient chuté d'un tiers en 2022 notamment en raison de blocages sanitaires, l'activité est reparti avec une hausse de 16% du chiffre d'affaires au deuxième trimestre à 766 millions d'euros contre 719 millions d'euros au premier trimestre 2022.

Sur le premier semestre 2023, les ventes reculent de 2,3% passant de 10,8 à 10,6 milliards d'euros. Sur cette période, son bénéfice net a chuté de 91,8% passant de 799 à 65 millions d'euros.

Le groupe prévoit désormais que sa perte atteigne 450 millions d'euros en 2023, contre une prévision de 700 millions d'euros précédemment.

Adidas s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires annuel à changes constants recule autour de 5% contre un repli attendu de près de 10% auparavant.

" La vente de la première partie du stock Yeezy a bien sûr aidé à la fois notre chiffre d'affaires et notre résultat net au cours du trimestre ", a déclaré le président du directoire d'Adidas, Bjorn Gulden.

" Les prévisions pour l'exercice 2023 nous semblent encore prudentes et le chemin est encore long pour revenir à des niveaux de rentabilité plus normalisés ", considère Stifel.

