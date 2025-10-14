 Aller au contenu principal
La valeur du jour à Wall Street - Wells Fargo mène le train du S&P 500
information fournie par AOF 14/10/2025 à 17:13

(AOF) - Wells Fargo (+6,18%, à 83,80 dollars) se distingue parmi les banques américaines. L'établissement bancaire bénéficie du relèvement de son objectif de rentabilité à la suite de la décision de la Fed, en juin, de supprimer le plafonnement de ses actifs à 1950 milliards de dollars. Il lui avait été imposé en février 2008 à la suite du scandale des comptes fictifs. Wells Fargo cible désormais une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTCE) comprise entre 17% et 18%, contre 15% auparavant.

Le ratio de fonds propres durs (CET1) est, quant à lui, anticipé entre 10 et 10,5%, après s'être élevé à au moins 11% au cours des 9 derniers trimestres.

Bonne performance trimestrielle

La banque américaine a en outre dévoilé des bénéfices meilleurs que prévu et relevé son objectif de rentabilité. Au troisième trimestre, le bénéfice net est ressorti à 5,59 milliards de dollars, soit 1,66 dollar par action, à comparer avec 5,11 milliards de dollars, ou 1,42 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus LSEG s'élevait à 1,55 dollar par titre. Wells Fargo a bénéficié de la chute de 36%, à 681 millions de dollars des provisions pour pertes sur prêts.

Dans le même temps, les revenus ont augmenté de 5%, à 21,436 milliards de dollars, sachant qu'ils étaient anticipés à 21,16 milliards de dollars. Les revenus d'intérêts ont progressé de 2%, à 11,95 milliards de dollars, ressortant sous les attentes du marché : 12,01 milliards de dollars.

"Bien qu'une certaine incertitude économique persiste, l'économie américaine a fait preuve de résilience et la santé financière de nos clients et des consommateurs reste solide," a déclaré le PDG, Charlie Scharf.

Cette année, la banque anticipe toujours des revenus nets d'intérêts à peu près conforme à ceux de 2024, soit 47,7 milliards de dollars.

Valeurs associées

WELLS FARGO
86,530 USD NYSE +2,31%
