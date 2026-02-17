 Aller au contenu principal
La valeur du jour à Wall Street - Warner Bros entretient le suspense entre Paramount et Netflix
information fournie par AOF 17/02/2026 à 17:03

(AOF) - Warner Bros.Discovery (WBD) s'adjuge 2,23% à 28,62 dollars sur la place new-yorkaise. Le géant du divertissement américain entretient le suspense alors qu'il a ouvert ce mardi une période de sept jours de discussions avec son concurrent Paramount (+6,06% à 10,95 USD), qui le sollicite depuis décembre, tout en poursuivant les démarches en vue de son rapprochement avec le géant du streaming Netflix (-1,52% à 75,81 USD).

"Netflix a accordé à WBD une dispense limitée (...) permettant à WBD d'engager des discussions avec Paramount Skydance (PSKY) pendant une période de sept jours se terminant le 23 février 2026", afin de donner à Paramount "la possibilité de présenter sa meilleure offre", laquelle sera "finale", a indiqué Warner dans un communiqué.

Cette décision intervient alors qu'un administrateur de PSKY aurait fait savoir à un membre du conseil de WBD que le groupe pourrait aller jusqu'à 31 dollars par action pour racheter le diffuseur, tout en précisant qu'il ne s'agissait pas de son offre "meilleure et définitive". Netflix propose de son côté 27,75 USD par action Warner.

Au cours de cette période, Warner échangera avec Paramount pour "clarifier certains termes" de sa proposition. Le groupe a notamment transmis mardi une série de "questions clés" visant à préciser sa dernière offre, datée du 10 février.

"Netflix conserve néanmoins la possibilité de s'aligner sur une éventuelle nouvelle proposition de Paramount", précise encore le communiqué.

Warner réaffirme pour l'heure sa préférence pour l'offre de rachat formulée par Netflix et annonce que l'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur l'opération se tiendra le 20 mars.

La saga se poursuit, Netflix estime son offre "supérieure"

Paramount a été le premier à afficher son intérêt, mais le conseil d'administration de Warner a, à plusieurs reprises, écarté ses propositions.

Le groupe souhaite racheter l'intégralité de Warner, avec l'ensemble de ses chaînes de télévision, y compris CNN. Netflix, de son côté, ne vise qu'une partie des actifs : le studio de cinéma Warner Bros et le pôle HBO, qui regroupe les chaînes ainsi que la plateforme de streaming HBO Max.

Paramount valorise l'opération à 108 MdsUSD, dette comprise, contre 82,7 MdsUSD pour l'offre de Netflix.

Dans un communiqué distinct publié mardi, Netflix a réaffirmé que son offre était "supérieure", tout en accusant Paramount de multiplier les "manœuvres" pour brouiller les cartes.

Le géant du streaming estime également que Paramount induit les actionnaires de Warner en erreur en laissant entendre que sa proposition pourrait être validée sans difficulté sur le plan réglementaire.

Selon Netflix, un rapprochement entre les deux groupes, en réunissant "deux des cinq grands studios hollywoodiens, deux grands circuits de distribution en salles, deux des principaux studios de télévision, deux grandes chaînes d'information et deux grands distributeurs sportifs", risquerait en effet de susciter l'attention des autorités de la concurrence dans le monde entier.

