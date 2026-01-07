La valeur du jour à Wall Street - Warner Bros Discovery renouvelle son choix en faveur de Netflix

(AOF) - Warner Bros Discovery (+0,30%, à 28,55 dollars) a annoncé que son conseil d'administration avait décidé, à l'unanimité, de conseiller aux actionnaires du groupe de rejeter l'offre de Paramount Skydance (-0,24%, à 12,47 dollars), telle que modifiée le 22 décembre dernier, et de privilégier celle de Netflix .

Le conseil d'administration considère que la proposition de Paramount Skydance n'est pas dans l'intérêt de WBD et de ses actionnaires, et qu'elle ne répond pas aux critères d'une "proposition supérieure" selon les termes de son accord de fusion avec Netflix (-0,57%, à 90,14 dollars).

Jugeant l'offre de Paramount Skydance "inférieure compte tenu des coûts, risques et incertitudes importants" par rapport à la fusion avec Netflix, le conseil réitère sa recommandation en faveur d'un rachat par la plateforme de streaming vidéo.

Pour rappel, Netflix et WBD ont annoncé, le 5 décembre, un accord définitif par lequel Netflix acquerra Warner Bros., y compris ses studios de cinéma et de télévision, HBO Max et HBO, pour une valeur d'entreprise d'environ 82,7 MdsUSD.

La transaction devrait être finalisée après la séparation précédemment annoncée de la division Global Linear Networks de WBD, Discovery Global, en une nouvelle société cotée en bourse, opération qui devrait intervenir au 3e trimestre 2026.

Netflix apprécie

De son côté, Netflix a salué cette décision de Warner Bros Discovery de renouveler son soutien à leur projet de rapprochement et d'écarter l'offre révisée de Paramount Skydance qui avait été présentée peu avant Noël.

Ted Sarandos et Greg Peters - les deux directeurs généraux de Netflix - rappellent que la fusion de Netflix et de Warner permettrait de combiner des atouts complémentaires autour d'une passion commune pour la fiction et le "storytelling".

"Ensemble, nous proposerons au public encore plus de séries et de films qu'il aime - à la maison comme au cinéma - tout en créant de nouvelles opportunités pour les talents et en contribuant à une industrie du divertissement dynamique, ouverte et florissante", ont-ils souligné.

Pour mémoire, Netflix a proposé d'acquérir Warner Bros, à savoir les activités de cinéma et de télévision de WBD ainsi que les plateformes HBO Max et HBO, sur la base d'une transaction réalisée en numéraire et en actions évaluée à 27,75 dollars pour chaque titre WBD, soit un montant total de 72 milliards de dollars.

L'opération ne porte en revanche pas sur la division de réseaux télévisés câblés de WBD, dénommée Discovery Global, dont la scission est prévue dans le courant du troisième trimestre de cette année.

Netflix précise s'être d'ores et déjà rapproché des autorités américaines et européennes en vue de faire avancer le projet, qu'il s'attend à finaliser dans un horizon de 12 à 18 mois.