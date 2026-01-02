La valeur du jour à Wall Street - Tesla perd sa couronne de numéro un mondial des véhicules à batterie électrique

(AOF) - Tesla (-0,81%, à 445,69 dollars) a dévoilé ses chiffres pour le quatrième trimestre 2025 et ils sont, sans surprise, en repli. Entre octobre et décembre, le groupe a produit 434 358 véhicules, soit une baisse de 5,46% par rapport à la même période un an plus tôt, ou de 2,93% en comparaison du troisième trimestre 2025. Toujours au quatrième trimestre, Tesla a écoulé 418 227 véhicules, contre 495 570 il y a un an, ce qui représente une chute de 18,49%. Si l’on compare aux données du troisième trimestre, 497 099 immatriculations, la baisse est de 15,87%.

Au niveau annuel, la production du groupe a reculé de 6,7%, pour un total de 1,654 million d'unités, tandis que les livraisons ont chuté de 8,56%.

En début de semaine, l'entreprise avait dévoilé des prévisions de livraisons calculées à partir des estimations d'analystes et avait révélé un chiffre de 422 850 nouvelles immatriculations au quatrième trimestre, soit moins que les 418 227 annoncées aujourd'hui. Au niveau annuel, les prévisions des analystes étaient également un peu trop optimistes avec environ 1,640 million de véhicules vendus, contre 1,636 million d'unités dans la réalité.

Pour Wedbush, les chiffres dévoilés par Tesla pour le quatrième trimestre sont supérieures aux estimations officieuses des traders. Le groupe attend toujours des autorisations en Europe pour tester sa technologie FSD (Full Self-Driving). Cet analyste a maintenu sa recommandation à Surperformer sur le titre Tesla, avec un objectif de cours de 600 dollars.

Mauvaise année pour Tesla qui perd sa couronne mondiale

Tout au long de l'année 2025, le groupe américain a été confronté à de nombreux éléments négatifs. Les acquéreurs se sont détournés de la marque en raison notamment des prises de position politiques d'Elon Musk, qui s'est engagé auprès de Donald Trump et a même fait partie de son gouvernement en prenant la tête du DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale.

La baisse des ventes est également due à la gamme de véhicules proposée qui est jugée vieillissante, alors que la concurrence est bien plus réactive. Les acheteurs attendent également le Model 2, un projet de véhicule abordable, qui met trop de temps à sortir, les poussant à se tourner vers la concurrence.

Enfin, la concurrence est de plus en plus rude, notamment face aux constructeurs chinois. Tesla a été contraint de multiplier les baisses de prix et a dû proposer des offres de financement agressives tout au long de l'année, d'autant que depuis le 30 septembre, les acheteurs de véhicules électriques neufs aux Etats-Unis, ne bénéficient plus, depuis le 30 septembre, du crédit d'impôt de 7500 dollars.

Sur le segment de véhicules électriques à batterie, Tesla a perdu sa couronne de numéro un mondial en 2025. Si l'Américain a vendu 1,636 million de véhicules cette année, le Chinois BYD est passé devant avec 2,26 millions d'unités.

