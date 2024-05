La valeur du jour à Wall Street - Tesla en berne après l'annonce de 600 suppressions de postes supplémentaires en Californie

(AOF) - Tesla baisse de 2% à 173 dollars après avoir annoncé le licenciement de 601 salariés supplémentaires en Californie, dans une notification Warn (Worker Adjustment and Retraining Notification) adressée au gouvernement de l’Etat. Le patron Elon Musk, a indiqué mi-avril que le constructeur de véhicules électriques visait la suppression de 10% de ses effectifs. Les suppressions attendues en Californie concernent les sites de Palo Alto et de Fremont et devraient intervenir à partir du 20 juin selon Reuters.

Rich Otto, l'emblématique Product Manager de Tesla a donné sa démission la semaine dernière après 7 ans de présence, dénonçant sur Linkedin les licenciements massifs qui "ébranlent" l'entreprise et l'ont "déséquilibrée".

Tesla avait déjà reculé il y a un mois après la fuite d'un mail interne prévoyant le licenciement de 10% des effectifs, puis il y a deux semaines après l'annonce du départ de deux cadres importants, Rebecca Tinucci, directrice principale de l'activité Supercharger, et Daniel Ho, directeur des programmes véhicules et des initiatives de nouveaux produits.

Bloomberg a annoncé lundi que devant le tollé, Tesla avait commencé à réembaucher certains des 500 salariés de la division Supercharger.

