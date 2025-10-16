 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 129,50
-0,73%
Indices
Chiffres-clés

La valeur du jour à Wall Street - Salesforce prend la tête du Dow Jones grâce à ses perspectives de croissance
information fournie par AOF 16/10/2025 à 16:58

(AOF) - Les investisseurs saluent les annonces de Salesforce lors de la journée investisseurs et propulsent le titre en tête du Dow Jones : + 4,20%, à 246,51 dollars. Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance anticipe une croissance interne annuelle moyenne de plus de 10% sur les exercices fiscaux de 2026 à 2030. A plus court terme, Salesforce compte racheter pour 7 milliards de dollars supplémentaires d'actions au cours des six prochains mois, a indiqué la directrice financière, Robin Washington.

Salesforce anticipe un chiffre d'affaires supérieur à 60 milliards de dollars sur l'exercice fiscal 2030. Cette prévision s'entend hors Informatica, dont le rachat a été annoncé en mai pour 8 milliards de dollars. Salesforce cible 41,3 milliards de dollars de revenus pour l'exercice 2026, actuellement en cours.

Si UBS juge favorablement les annonces de cette journée investisseurs, sa position est tempérée par le fait qu'il faudra 12 à 18 mois pour que la croissance interne dépasse les 10 %. Elle est actuellement de 8%, ajoute-t-il. Bank of America signale de son côté que la règle des 50% implique une marge opérationnelle ajustée d'environ 40% sur l'exercice 2030, ce qui suggère une expansion annuelle de 150 points de base, bien supérieure aux attentes. "L'objectif de marge souligne l'engagement en faveur d'une croissance équilibrée et de gains de productivité," se félicite le broker.

La société a par ailleurs révélé pour la première fois que, combiné à Agentforce, son chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) total lié à l'IA agentique au deuxième trimestre s'élevait à environ 440 millions de dollars.

"Nous sommes à l'avant-garde de la prochaine grande transformation du monde des affaires, l'ère de l'entreprise agentique, où l'IA élève le potentiel humain et accélère la croissance", a déclaré Marc Benioff, PDG de Salesforce. "Agentforce est au cœur de cette évolution : il s'agit de notre produit qui connaît la croissance la plus rapide à ce jour".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

SALESFORCE
245,890 USD NYSE +3,89%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2025 à 16:58:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.10.2025 08:25 

    (Actualisé avec Porsche, Man Group, Yara) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • Le siège de Lagardère Active (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Lagardère
    information fournie par AOF 17.10.2025 08:20 

    (AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance ... Lire la suite

  • Incertitudes politiques en France, mais "business as usual" pour les entreprises étrangères ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Incertitudes politiques en France, mais "business as usual" pour les entreprises étrangères
    information fournie par AFP 17.10.2025 08:19 

    Dans un climat d'incertitude politique, les entreprises et investisseurs étrangers vont-ils bouder la France? Le divorce ne semble pas consommé, estiment des spécialistes interrogés par l'AFP, qui ne voient pas de risque de séparation à court terme. "Le bordeaux, ... Lire la suite

  • FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank