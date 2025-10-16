La valeur du jour à Wall Street - Salesforce prend la tête du Dow Jones grâce à ses perspectives de croissance

(AOF) - Les investisseurs saluent les annonces de Salesforce lors de la journée investisseurs et propulsent le titre en tête du Dow Jones : + 4,20%, à 246,51 dollars. Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance anticipe une croissance interne annuelle moyenne de plus de 10% sur les exercices fiscaux de 2026 à 2030. A plus court terme, Salesforce compte racheter pour 7 milliards de dollars supplémentaires d'actions au cours des six prochains mois, a indiqué la directrice financière, Robin Washington.

Salesforce anticipe un chiffre d'affaires supérieur à 60 milliards de dollars sur l'exercice fiscal 2030. Cette prévision s'entend hors Informatica, dont le rachat a été annoncé en mai pour 8 milliards de dollars. Salesforce cible 41,3 milliards de dollars de revenus pour l'exercice 2026, actuellement en cours.

Si UBS juge favorablement les annonces de cette journée investisseurs, sa position est tempérée par le fait qu'il faudra 12 à 18 mois pour que la croissance interne dépasse les 10 %. Elle est actuellement de 8%, ajoute-t-il. Bank of America signale de son côté que la règle des 50% implique une marge opérationnelle ajustée d'environ 40% sur l'exercice 2030, ce qui suggère une expansion annuelle de 150 points de base, bien supérieure aux attentes. "L'objectif de marge souligne l'engagement en faveur d'une croissance équilibrée et de gains de productivité," se félicite le broker.

La société a par ailleurs révélé pour la première fois que, combiné à Agentforce, son chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) total lié à l'IA agentique au deuxième trimestre s'élevait à environ 440 millions de dollars.

"Nous sommes à l'avant-garde de la prochaine grande transformation du monde des affaires, l'ère de l'entreprise agentique, où l'IA élève le potentiel humain et accélère la croissance", a déclaré Marc Benioff, PDG de Salesforce. "Agentforce est au cœur de cette évolution : il s'agit de notre produit qui connaît la croissance la plus rapide à ce jour".

