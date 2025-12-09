La valeur du jour à Wall Street - Plan stratégique 2030 : ExxonMobil révise à la hausse ses objectifs financiers et de production

(AOF) - ExxonMobil (+3,02% à 119,48 dollars) affiche une des plus fortes progressions du S&P 500 grâce au relèvement des prévisions financières et de production pétrolière de son plan stratégique à l'horizon 2030. Sans augmenter ses investissement, le groupe pétrolier et gazier américain anticipe désormais une croissance de son bénéfice à 25 milliards de dollars, soit une hausse de 5 milliards de dollars par rapport à sa prévision antérieure. En outre, il vise 35 milliards de dollars de flux de trésorerie, soit une amélioration aussi de 5 milliards de dollars.

La croissance du bénéfice est attendue en moyenne à 13% par an jusqu'en 2030, avec une croissance à deux chiffres des flux de trésorerie.

Le groupe anticipe aussi une croissance du bénéfice par action encore plus élevée, portée par la poursuite des rachats d'actions.

L'entreprise reste en bonne voie pour racheter 20 milliards de dollars de ses actions cette année et prévoit de maintenir ce rythme jusqu'en 2026, sous réserve de conditions de marché raisonnables.

Au cours des cinq prochaines années, ExxonMobil prévoit de générer environ 145 milliards de dollars de de flux de trésorerie excédentaire cumulés, en tenant compte d'un prix du Brent réel à 65 dollars. La société espère atteindre en 2030 un ROCE (rentabilité des capitaux investis) de plus de 17%.

Amont : optimisme sur la croissance de ses bénéfices

Pour son activité amont (Upstream), ExxonMobil prévoit une augmentation de sa production totale, qui atteindrait 5,5 millions de barils équivalent pétrole par jour d'ici 2030. En s'appuyant sur le plan de l'an dernier, l'entreprise américaine anticipe désormais plus de 14 milliards d'euros de croissance de son bénéfice sur cette activité à prix constants par rapport à 2024, soit plus de 5 milliards de dollars par rapport aux prévisions précédentes.

"Cette hausse reflète une croissance plus forte du Permien - soutenue par des avancées technologiques et une meilleure efficacité du capital - ainsi que de nouvelles réductions structurelles de coûts et l'optimisation du portefeuille d'actifs de base. Le résultat unitaire, hors éléments identifiés, qui a doublé depuis 2019, devrait dépasser 15 dollars par baril d'ici 2030, soit trois fois le niveau de 2019", souligne ExxonMobil.

En outre, les actifs les plus compétitifs du groupe (Permien, Guyana et gaz naturel liquéfié) restent au cœur de cette croissance. D'ici 2030, la production issue de ces actifs devrait atteindre près de 3,7 millions de barils équivalent pétrole par jour, soit environ 65% des volumes totaux.

ExxonMobil prévoit aussi de doubler sa production dans le bassin permien d'ici 2030 par rapport à 2024, pour atteindre environ 2,5 millions de barils équivalent pétrole par jour - soit 200 000 barils équivalent pétrole de plus que dans le plan précédent.

Le géant américain veut renforcer cette activité grâce à la poursuite de la croissance dans le bassin permien et au lancement de nouveaux projets de GNL en Papouasie–Nouvelle-Guinée et au Mozambique. Il va développer également des produits à forte valeur ajoutée au sein de son portefeuille Product Solutions (produits chimiques).

Sur cet autre segment d'activité, ExxonMobil annonce qu'il est en bonne voie pour générer plus de 9 milliards d'euros de croissance de son bénéfice d'ici 2030 par rapport à 2024.

