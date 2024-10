La valeur du jour à Wall Street - Pfizer en forme après l'offensive de l'activiste Starboard

(AOF) - Pfizer affiche une des plus fortes hausses du S&P500 après que le Wall Street Journal a rapporté que l'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation d'environ 1 milliard de dollars dans son capital en demandant des changements pour redresser sa performance. L'action Pfizer a reculé de plus de 13% au cours de l'année écoulée et de moitié depuis ses sommets de l'ère Covid-19. Le titre a touché un plus haut au-dessus des 60 dollars en décembre 2021 avant de perdre la moitié de sa valeur avec le déclin des ventes liées au Covid.

Selon le Wall Street Journal, Starboard a également approché Ian Read, CEO de Pfizer jusqu'en 2019, et Frank D'Amelio, directeur financier jusqu'en 2021, et tous deux ont manifesté de l'intérêt pour le projet de l'investisseur activiste. Aucun détail supplémentaire concernant les plans de Starboard Value n'est connu.

Pfizer a vu son histoire récente jalonnée d'échecs thérapeutiques : le laboratoire a abandonné en 2023 la version biquotidienne de sa pilule anti-obésité en raisons de ses effets secondaires. Mi juin, le groupe a annoncé l'échec de Ciffreo, une étude évaluant sa thérapie génique expérimentale contre la dystrophie musculaire de Duchenne ( DMD). Fin septembre il a annoncé retirer son traitement contre la drépanocytose à cause des effets secondaires.

Starboard Values, issu d'une scission du fonds Ramius en 2011, a déjà bousculé plusieurs des plus grandes valeurs de Wall Street. Une longue bataille avec Yahoo ! a abouti en 2016 au rachat du groupe par Verizon, après la fusion de Staples avec Office Depot en 2015. Depuis juillet 2024, le fonds s'est attaqué à Match.com, maison-mère de Tinder, ainsi qu'à Autodesk, et aurait également soutenu l'éviction de Laxman Narasimhan de la direction de Starbucks au profit de Brian Niccol, mi-août.

