La valeur du jour à Wall Street - Pfizer déçoit avec l'ajustement de son objectif de revenus 2025 et certaines prévisions 2026
information fournie par AOF 16/12/2025 à 17:02

(AOF) - Pfizer (-4,75%, à 25,18 dollars) recule à Wall Street après avoir ajusté son objectif de chiffre d’affaires annuel et les investisseurs en profitent également pour prendre quelques bénéfices sur un titre qui vient d’enchaîner quatre hausses consécutives pour un gain de 4,34%. Le laboratoire américain compte désormais sur des revenus autour de 62 milliards de dollars cette année, alors qu’auparavant il tablait sur un chiffre d’affaires compris entre 61 et 64 milliards de dollars.

Les autres prévisions annuelles pour l'exercice en cours ont été confirmées : les frais ajustés (frais de vente, d'information et d'administration) sont toujours programmés entre 13,1 et 14,1 milliards de dollars, les dépenses de R&D ajustées devraient quant à elles se situer entre 10 et 11 milliards de dollars. Le bénéfice par action dilué et ajusté devrait se situer entre 3 et 3,15 dollars.

Pour Albert Bourla, président-directeur général : " 2025 a été une année de solide exécution et de progrès stratégiques pour Pfizer. Nous avons renforcé nos fondamentaux, fait progresser notre portefeuille de R&D (pipeline) et positionné notre entreprise pour une croissance durable dans la période suivant les pertes d'exclusivité (post-LOE). À l'aube de 2026, nous restons concentrés sur notre mission : servir les patients avec des médicaments et des vaccins innovants tout en créant de la valeur à long terme pour nos actionnaires ".

Pfizer dévoile ses prévisions pour 2026

Outre l'ajustement de l'objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, les investisseurs ont pris connaissance de ceux pour 2026. Ils ont notamment peu goûté la prévision de revenus pour le prochain exercice, qui sont attendus entre 59,5 et 62,5 milliards de dollars, soit très probablement un repli par rapport à 2025.

La société a précisé que cette prévision intègre l'hypothèse de revenus liés aux produits Covid-19 inférieurs d'environ 1,5 milliard de dollars à ceux attendus en 2025, ainsi qu'un impact négatif annuel d'environ 1,5 milliard de dollars lié à la perte d'exclusivité de certains produits.

Autre déception : le bénéfice par action ajusté dilué devrait également être inférieur à celui de l'exercice en cours avec des attentes entre 2,80 et 3 dollars.

De leur côté, les frais ajustés devraient reculer et se situer entre 12,5 et 13,5 milliards de dollars (entre 13,1 et 14,1 milliards de dollars attendus en 2025). En revanche, les dépenses de R&D sont programmées en hausse dans une fourchette comprise entre 10,5 et 11,5 milliards de dollars (ils sont prévus entre 10 et 11 milliards de dollars cette année.

PFIZER
24,955 USD NYSE -5,65%
