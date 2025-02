La valeur du jour à Wall Street - Palantir entre dans le top 50 des capitalisations mondiales

(AOF) - Palantir fait son entrée parmi les 50 plus importantes capitalisations mondiales. L'entreprise de logiciels d'analyse de données s'envole de 26,34% à 105,80 dollars, affichant un peu plus de 241,67 milliards de dollars de capitalisation. A titre de comparaison, IBM pèse 240,74 milliards de dollars en Bourse. Si Palantir a généré en 2024 un bénéfice net de 462,19 millions de dollars contre 6 milliards de dollars pour "big blue", ses perspectives sont bien meilleures. Pour Bank of America, Palantir est à la tête de la révolution de l'IA sur les marchés commerciaux et de la défense.

Au quatrième trimestre, Palantir Technologies a enregistré un bénéfice net part du groupe en hausse de 10% à 79 millions de dollars, soit 3 cents par action. Il est ressorti à 14 cents par action, dépassant de 4 cents le consensus Bloomberg. Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 45% à 372,52 millions de dollars. Ses revenus ont augmenté de 36% à 827,2 millions de dollars, dépassant les attentes du marché : 775,9 millions de dollars.

" Nos résultats commerciaux continuent d'étonner, démontrant notre position de plus en plus forte au cœur de la révolution de l'IA. Nos premières idées concernant la commoditisation des grands modèles de langage sont passées du stade de la théorie à celui de la réalité", a déclaré Alexander C. Karp, cofondateur et directeur général de Palantir Technologies.

Cette performance meilleure que prévu s'accompagne de prévisions solides. En 2025, Palantir table sur des revenus entre 3,741 et 3,757 milliards de dollars et sur un résultat opérationnel ajusté entre 1,551 et 1,567 milliard de dollars. Wall Street vise respectivement 3,57 milliards de dollars et 1,37 milliard de dollars.

Si Bank of America reste à l'Achat avec un objectif de cours rehaussé de 90 dollars à 125 dollars, UBS reste Neutre. Sur la base d'un titre en hausse de 23% hier soir en après Bourse, Palantir se négociait 116 fois le free cash-flow attendu par l'analyste en 2026.

