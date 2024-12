La valeur du jour à Wall Street - Oracle lourdement sanctionné en raison d'une publication médiocre

(AOF) - Seconde plus forte baisse de l'indice S&P 500, l'action Oracle recule de 7,01% à 177,07 dollars, mais elle affiche cependant une progression de près de 70% depuis le début de l'année. Cette forte hausse a permis à son président et co-fondateur Larry Ellison de devenir la quatrième fortune mondiale, selon le classement Bloomberg. La solide performance boursière d'Oracle ne lui donnait pas non plus droit à l'erreur. Or le bénéfice par action a déçu, de même que les revenus cloud du groupe. Ses prévisions trimestrielles n'ont rien non plus de glorieuses.

Au deuxième trimestre, clos fin novembre, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net en progression de 26% à 3,15 milliards de dollars, soit 1,10 par action. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,47 dollar, ressortant 1 cent au-dessous du consensus Bloomberg.

Les revenus ont augmenté de 9% à 14,1 milliards de dollars. Les revenus cloud du groupe ont progressé de 24% à 5,9 milliards de dollars à comparer aux attentes du marché de 6 milliards de dollars.

"Le niveau record de la demande en matière d'IA a fait grimper le revenu d'Oracle Cloud Infrastructure de 52% au deuxième trimestre, un taux de croissance bien plus élevé que celui de tous nos concurrents en matière d'infrastructure cloud hyperscale", a déclaré la présidente-directrice générale d'Oracle, Safra Catz. "Les revenus cloud du groupe devrait dépasser 25 milliards de dollars cette année".

Le "RPO" pour Remaining Performance Obligations, une mesure du carnet de commandes d'Oracle, a atteint le niveau de 97 milliards de dollars à la fin du trimestre, en progression de 50%.

Oracle prévoit que la progression du chiffre d'affaires du troisième trimestre sera de l'ordre de 9% à 11% à taux de change constants. Le cloud est anticipé en croissance de 25% à 27% à taux de change constants. UBS souligne que la prévision est simplement conforme aux attentes dans le haut de la fourchette d'objectifs et faible au milieu. L'analyste explique que l'accélération de la croissance devrait être plus marquée au quatrième trimestre, compte tenu de la date de mise en service des capacités des centres de données. Sur la même base, le bénéfice par action ajusté est prévu entre 1,50 et 1,54 dollar.

