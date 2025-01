La valeur du jour à Wall Street - Nvidia victime de l'engouement pour DeepSeek

(AOF) - DeepSeek a fait perdre 1,12 trillon de dollars, soit plus de mille milliards de dollars de capitalisation aux valeurs américaines dans la première demi-heure de cotation ce lundi, selon le Dow Jones Market. Cette start-up chinoise d’IA créée en 2023 proposerait un modèle d’IA plus performant que ceux de NVidia et d'OpenAI et beaucoup moins cher, selon plusieurs spécialistes. Si Nvidia (-13,81% à 12,93 dollars) affiche la plus forte baisse du Dow Jones, les valeurs du S&P500 les plus touchées sont celles du secteur énergétique qui ont parié sur l'IA, Vistra et Constellation.

Une étincelle a mis le feu aux poudres : L'assistant IA de DeepSeek a dépassé ce lundi son rival ChatGPT (OpenAI) pour devenir l'application gratuite la mieux notée sur l'App Store d'Apple aux États-Unis. Dans le même temps le DeepSeek-R1, sorti la semaine dernière, est 20 à 50 fois moins cher à utiliser que le modèle correspondant d'OpenAI.

Cet engouement pour l'IA de DeepSeek percute celui qu a soutenu Nvidia et les investissements des grands groupes américains dans l'IA, à commencer par ceux des Gafam et du secteur énergétique, avec l'impressionnant rallye boursier des "Sept Magnifiques".

Selon les analystes de Bernstein cependant, les coûts totaux d'entrainement de DeepSeek pour son modèle V3, actuellement inconnus, seraient bien plus élevés que les 5,58 millions de dollars déclarés par la société tandis que les coûts de l'entraînement du modèle R1 n'ont pas été divulgués.

Nvidia reste en hausse de plus de 103% sur un an.

