La valeur du jour à Wall Street - Nvidia flanche au lendemain de la présentation de Jensen Huang à Las Vegas

(AOF) - En hausse à l'ouverture et inscrivant au passage un nouveau plus haut historique à 153,13 dollars, Nvidia perd désormais 5,20% à 141,66 dollars. A l’occasion d’une conférence organisée hier soir lors du Consumer Electronics Show de Las Vegas - le plus important salon consacré à l'innovation technologique pour l’électronique grand public - le patron de Nvidia, Jensen Huang, a dévoilé les derniers développements de sa société dans le domaine de l'intelligence artificielle. "Nvidia continue d'élargir sa gamme bien optimisée et ciblée de services d'IA pour les entreprises", résume Bank of America.

Jensen Huang a ainsi dévoilé de nouvelles cartes graphiques pour les PC destinés aux jeux, construites sur la base de la puce Blackwell. A l'origine, Nvidia s'est fait un nom dans le secteur technologique grâce à la performance de ses cartes graphiques pour les ordinateurs personnels. Avant d'avoir le succès que l'ont connait dans les puces pour des applications liées à l'IA.

"GeForce Blackwell arrive sur les ordinateurs portables avec toutes les caractéristiques des modèles de bureau, apportant une amélioration considérable à l'informatique portable, y compris des capacités graphiques extraordinaires et une efficacité remarquable" s'est félicité Jensen Huang. Elle prolonge ainsi jusqu'à 40% l'autonomie de la batterie.

Les véhicules autonomes à l'honneur

Bank of America souligne l'importance de la plateforme Nvidia Cosmos, spécialement conçue pour le développement de systèmes d'IA physiques tels que des robots et des véhicules autonomes.

Toyota est ainsi devenu un client pour ses produits dédiés à la conduite autonome. " La révolution du véhicule autonome est arrivée, et l'automobile sera l'un des plus grands secteurs de l'IA et de la robotique ", a souligné Jensen Huang.

Dans ce domaine, Uber et Nvidia vont aussi collaborer pour "accélérer le développement de solutions de conduite autonome sûres et évolutives' grâce à l'IA. 'L'IA générative alimentera l'avenir de la mobilité, nécessitant à la fois des données riches et des capacités de calcul très puissantes", a déclaré Dara Khosrowshahi, directeur général d'Uber. "Des millions de trajets ont lieu chaque jour sur Uber, ce qui représente une vaste source de données", souligne le dirigeant.

