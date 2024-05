La valeur du jour à Wall Street : Nvidia dépasse les 2500 milliards dollars de capitalisation

L'impressionnant dynamisme de Nvidia ne se dément pas, bien au contraire. Le spécialiste des puces pour les applications d'intelligence artificielle a présenté des prévisions très supérieures aux attentes et souligné que la demande allait rester supérieure à l'offre pendant une bonne partie de l'année prochaine. Le titre, qui sera fractionné par 10 début juin, gagne 8,37% à 1028 dollars, soit la plus forte hausse du S&P 500. La capitalisation de Nvidia gonfle de 200 milliards de dollars, à comparer avec une capitalisation totale de 133 milliards pour Intel. "

Le gain de 91,4% de Nvidia représente un quart de la hausse de l'indice S&P 500 depuis le début de l'année ", expliquait Deutsche Bank lundi pour donner un ordre de grandeur de son impact sur le marché.

Au premier trimestre, clos fin avril, le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle a vu son bénéfice net s'envoler de 628% à 14,88 milliards de dollars, soit 5,98 dollars par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 6,12 dollars, dépassant largement les attentes à 5,65 dollars.

Ses revenus ont bondi de 262% à 26 milliards de dollars, dépassant le consensus de 24,7 milliards de dollars. Son activité de produits pour les centres de données a vu ses revenus exploser de 427% à 22,7 milliards de dollars. Wall Street visait 21,32 milliards de dollars.

Non seulement les profits ont nettement dépassé les attentes, mais Nvidia a aussi dévoilé des perspectives favorables. Le groupe cible en moyenne 28 milliards de dollars de ventes, là où le marché anticipe 26,8 milliards de dollars. La marge brute ajustée, une mesure très suivie de la rentabilité, devrait atteindre 75,5% contre 78,9% au premier trimestre et un consensus de 75,1%.

" Plus important encore, la direction a indiqué que la demande continuera à dépasser l'offre au cours de l'année calendaire 2025, ce qui pourrait atténuer les craintes d'une accumulation/correction des stocks au cours du second semestre de l'année prochaine ", fait remarquer JPMorgan.

A l'occasion de cette publication, Nvidia a annoncé une division par 10 de son titre afin de rendre plus accessible sa possession. Elle sera effective le 10 juin.

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.

En savoir plus sur le secteur Constructeurs informatiques

Nouveau recul historique des ventes d'ordinateurs

Après avoir déjà subi un fort recul l'an passé, le marché est confronté à une demande qui demeure faible. L'offre pâtit d'un excès de stocks, qui impacte les prix. Selon le cabinet IDC, les ventes de PC ont encore reculé de 29% au premier trimestre, pour tomber à moins de 57 millions d''unités. C'est bien moins que les 59,2 millions d'appareils vendus sur la même période en 2019, avant le Covid. La demande est en retrait pour les particuliers comme les entreprises, qui se sont équipés avec l'essor du télétravail. La hausse continue des taux d'intérêt aux Etats-Unis et en Europe, et son impact sur l'inflation, est également pénalisante. Parmi les leaders du marché, Lenovo, Dell et Asus ont affiché des baisses de volumes de plus de 30 %. HP a enregistré des ventes en recul de 24 %. Apple a affronté la plus forte chute, avec des ventes qui se sont effondrées de plus de 40% sur un an. Le groupe californien pourrait pâtir de son positionnement plutôt haut de gamme.