La valeur du jour à Wall Street - Netflix s'offre un plus haut historique

(AOF) - Netflix bondit de 10,59% à 760,47 dollars pour prendre la tête de l'indice S&P 500. Le titre du groupe de streaming gagne 40% depuis le 1er janvier. Netflix a soigné sa publication en dévoilant un nombre d'abonnés, des revenus et des résultats meilleurs que prévu. JPMorgan prévoit que "la taille mondiale de Netflix, son niveau d’engagement élevé (environ 2 heures par jour) et ses contenus diversifiés pousseront la société à devenir le choix par défaut pour la manière dont les utilisateurs consomment la télévision, les films, et d'autres contenus de longue durée".

Au troisième trimestre, le groupe de streaming a recruté 5,07 millions d'abonnés, portant le total à 282,72 millions. Le marché anticipait seulement 4 millions de clients supplémentaires. Cette statistique est particulièrement suivie car elle est considérée comme un indicateur avancé des profits futurs.

A ce propos, le groupe a réalisé un bénéfice net de 2,364 milliards de dollars, soit 5,40 dollars par action entre juillet et septembre, à comparer avec un bénéfice net de 1,677 milliard de dollars (3,73 dollars par action) un an plus tôt. Le bénéfice par action est supérieur au consensus de 5,12 dollars. Le chiffre d'affaires du groupe a, lui, augmenté de 15% à 9,82 milliards de dollars. Wall Street ciblait 9,77 milliards de dollars.

Objectifs 2025 dévoilés

Pour le quatrième trimestre, le groupe table sur un bénéfice par action de 4,23 dollars et des revenus de 10,13 milliards de dollars, en progression de 14,7%. Le marché prévoit respectivement 3,91 dollars et 10,04 milliards de dollars. La marge opérationnelle est attendue à 21,6%, en amélioration de 5 points sur un an. Elle s'était élevée à 29,6% au troisième trimestre contre 22,4%, un an plus tôt.

Cette publication s'accompagne de la présentation de prévisions pour 2025. Le revenu est anticipé entre 43 et 44 milliards de dollars, en croissance de 11% à 13% relativement à l'objectif 38,9 milliards de dollars pour cette année. La marge opérationnelle est vue à 28% après 27% en 2024.

