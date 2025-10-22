 Aller au contenu principal
La valeur du jour à Wall Street - Netflix dévisse sur fond de bénéfices trimestriels inférieurs aux attentes
22/10/2025 à 17:14

(AOF) - Netflix dévisse de 8,10% à 1140,75 dollars à la bourse new-yorkaise sur fond de perspectives floues. Le géant américain du streaming a également dévoilé un bénéfice inférieur aux attentes pour le troisième trimestre. Sur la période allant de juillet à septembre, le bénéfice net de la firme californienne s'est établi à 2,5 milliards de dollars loin des 3 milliards attendus pour un bénéfice dilué de 5,87 dollars par action contre un consensus de 6,97 dollars.

La marge d'exploitation de la plateforme s'affiche à 28%, alors qu'elle aurait dépassé la prévision du groupe (31,5%) sans la dépense fiscale effectuée au Brésil, à hauteur d'environ 619 millions de dollars.

Concernant le chiffre d'affaires, celui-ci est ressorti conforme aux prévisions, à 11,5 milliards de dollars, en croissance de 6%.

Netflix table sur un chiffre d'affaires de 11,96 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre un consensus de 11,90 milliards de dollars et sur un bpa de 5,45 dollars contre 5,42 dollars.

La plateforme, qui comptait plus de 300 millions d'abonnés en décembre dernier, ne divulgue désormais plus ces chiffres.

Dans la lettre adressée chaque trimestre à ses actionnaires, Netflix a dit "finir l'année sur une bonne dynamique" et avec un catalogue "excitant" au quatrième trimestre.

"Bien que Netflix n'ait pas fourni de perspectives pour 2026, cela ne semble pas indiquer de changement notable dans les fondamentaux sous-jacents", souligne Bank of America, qui maintient son conseil à l'Achat sur le titre. La banque américaine estime par ailleurs que la publicité devrait plus que doubler en 2025 alors que la croissance de l'engagement s'est accélérée et le contexte tarifaire est favorable.

"Nous pensons que la forte croissance du quatrième trimestre constitue un solide point de départ pour l'année prochaine", affirme de son côté UBS, également à l'Achat.

"Les résultats du troisième trimestre et les perspectives pour le quatrième trimestre de Netflix sont globalement solides, mais ne présentent pas autant de perspectives de hausse que les trimestres précédents", pondère JP Morgan, qui est à Neutre sur le dossier.

Le broker affirme en outre que Netflix semble garder la porte ouverte aux fusions-acquisitions : "Le groupe a toujours été plus un constructeur qu'un acheteur et n'a jamais réalisé d'acquisition significative. Mais le paysage médiatique évolue et Netflix a indiqué que des fusions-acquisitions sélectives lui permettraient d'élargir ses opportunités, de renforcer son offre en matière de propriété intellectuelle etde divertissement, et d'accélérer sa stratégie."

Hier, CNBC rapportait d'ailleurs que Netflix et Comcast faisaient partie des parties intéressées par Warner Bros Discovery qui a déclaré envisager la possibilité de se mettre en vente.

