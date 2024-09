La valeur du jour à Wall Street - Moderna chute après avoir réduit ses prévisions d'activité 2024

(AOF) - Moderna (-17,62% à 65,50 euros) affiche la plus forte baisse du S&P500 après avoir indiqué s'attendre à un chiffre d'affaires compris entre 2,5 et 3,5 milliards de dollars l'an prochain contre une prévision de 4 milliards précédemment. Le fabricant américain de vaccins basé dans le Massachusetts avait touché un plus haut historique à près 500 dollars en août 2021 grâce à son vaccin anti-covid. Il perd plus de 30% depuis le début de l'année. Moderna estime que le lancement de nouveaux produits entraînerait un taux de croissance annuel moyen de 25% du chiffre d'affaires entre 2026 et 2028.

Au titre de son deuxième trimestre, la firme a accusé une perte nette de 1,28 milliard de dollars soit 3,33 dollars par action contre respectivement une perte de 1,38 milliard de dollars et 3,62 dollars, un an plus tôt. Les revenus sont ressortis pour leur part à 241 millions de dollars sur la période contre 344 millions de dollars, un an auparavant.

Grâce à la priorisation du portefeuille et à la réduction des coûts, Moderna prévoit de réduire ses dépenses annuelles de recherche et développement "d'environ 1,1 milliard de dollars à partir de 2027". Pendant cette période, le laboratoire élargira son portefeuille commercial "à l'oncologie, aux maladies rares et aux vaccins non respiratoires de première classe".

D'ici 2026-2028, Moderna prévoit d'élargir son portefeuille à des vaccins et produits thérapeutiques contre le cytomégalovirus, le norovirus, l'acidémie propionique, l'acidémie méthylmalonique et le mélanome.

"La taille de notre pipeline en phase avancée, combinée au défi du lancement de produits, signifie que nous devons maintenant nous concentrer sur la livraison de ces 10 produits aux patients, ralentir le rythme des nouveaux investissements en R&D et développer notre activité commerciale", a déclaré le CEO Stéphane Bancel.

Moderna réduit ses investissements en recherche et développement pour 2025-2028 d'environ 20 %, de 20 milliards à 16 milliards de dollars grâce à la priorisation. Les dépenses de R&D pour l'ensemble de l'année 2025 devraient s'élever entre 4,2 et 4,5 milliards de dollars. Pour la période 2026-2028, elles devraient s'élever à environ 11,5 milliards de dollars sur une base cumulative.

