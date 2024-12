La valeur du jour à Wall Street - Micron pénalisé par la faiblesse de la demande pour les PC et les smartphones

(AOF) - Deuxième plus forte baisse de l’indice S&P 500, Micron dévisse de 17,71% à 85,50 dollars en raison de perspectives très décevantes. Le fabricant de mémoires informatiques s’est justifié en évoquant la faible demande des consommateurs en matière de PC (et d'automobiles) et une reprise plus tardive dans le domaine des smartphones, précise Stifel. Cette publication décevante impacte les sociétés de semi-conducteurs en Europe. Plus fort repli du CAC 40, STMicroelectronics cède 5,96% à 23,605 euros tandis que Soitec (-6,86% à 82,15 euros) ferme la marche du SBF 120.

Les deux sociétés françaises sont notamment exposées au marché des smartphones.

Micron Technology s'attend à ce que ses revenus pour le trimestre en cours soient en moyenne de 7,90 milliards de dollars alors que les analystes anticipent 8,99 milliards de dollars. Le bénéfice par action est attendu en moyenne à 1,43 dollar à comparer au consensus Bloomberg de 1,92 dollar.

Réagissant à cette publication, Bank of America a abaissé sa recommandation d'Achat à Neutre. Si la demande pour les produits pour les centres de données et les mémoires HBM (mémoire à large bande passante) restent solide, la faiblesse de la demande pour les PC/téléphones exerce une pression à la baisse sur la marge brute, explique l'analyste.

"Micron a réalisé un trimestre record et les revenus des produits pour les centres de données ont dépassé pour la première fois 50% de notre revenu total", a déclaré Sanjay Mehrotra, PDG de Micron. "Bien que les marchés grand public soient plus faibles à court terme, nous prévoyons un retour à la croissance au cours du second semestre de notre exercice fiscal".

Au premier trimestre, clos fin novembre, le fabricant de mémoires informatiques a généré un bénéfice net de 1,87 milliard de dollars, soit 1,67 dollar par action contre une perte nette de 1,23 milliards de dollars, soit 1,12 dollar par action, un an auparavant. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,79 dollar, soit 3 cents de mieux qu'attendu. Ses résultats se sont nettement améliorés grâce à un bond d'un peu plus de 84% de ses revenus à 8,71 milliards de dollars, en ligne avec les attentes.