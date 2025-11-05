La valeur du jour à Wall Street - McDonald's soutenu par le hausse de ses ventes globales

(AOF) - McDonald's (+2,08% à 305,32 euros) domine le palmarès de l'indice Dow Jones malgré avoir manqué les attentes au troisième trimestre. Le géant américain des fast-foods a dans le même temps vu ses ventes à magasins comparables progresser, notamment aux Etats-Unis, le plus gros marché de la firme basé à Chicago. Sur la période, le bpa est ressorti à 3,22 dollars, contre 3,23 dollars il y a un an et un consensus ciblant 3,33 dollars. En revanche, le résultats opérationnel ajusté a légèrement dépassé les attentes, en progressant de 3% à 3,396 milliards de dollars.

Le marché anticipait 3,388 milliards de dollars, signale UBS.

Pour sa part, le chiffre d'affaires a augmenté de 3% sur un an à 7,08 milliards, légèrement sous le consensus. La croissance mondiale à magasins comparables est ressortie 3,6 % au troisième trimestre, contre une baisse de 1,5 % la même période de l'an dernier, les États-Unis (2,4 %) dépassant légèrement le consensus des analystes (2 %).

Les ventes sur les marchés internationaux ont augmenté de 4,3%, soutenues par l'Allemagne et l'Australie.

" L'attention se porte désormais sur la poursuite de cette dynamique au quatrième trimestre et sur les initiatives visant à renforcer encore la croissance des ventes jusqu'à la fin de l'année", souligne UBS, à l'Achat sur le titre.

Entre juillet et septembre, le nombre total de visites chez McDonald's a reculé de 3,5% par rapport à l'année précédente, contre une baisse de 2,3% attendue.

AOF - EN SAVOIR PLUS