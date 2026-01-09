La valeur du jour à Wall Street - Le secteur des semi-conducteurs entouré après des déclarations de Donald Trump

(AOF) - A New York, que ce soit Intel (+8,90%, à 44,77 dollars), Broadcom (+2,35%, à 340,29 USD) ou Micron Technology (+4,02%, à 340,17 USD), les acteurs du secteur des semi-conducteurs sont à la fête. L'origine de cet optimisme est lié à un message particulièrement enthousiaste de Donald Trump sur son réseau social Truth à propos du président-directeur général d'Intel.

Le président des Etats-Unis a déclaré : "Je viens de terminer une excellente réunion avec le très performant PDG d'Intel, Lip-Bu Tan. Intel vient de lancer le premier Processeur CPU de moins de 2 nanomètres, conçu, fabriqué et assemblé ici même aux États-Unis. Le gouvernement des États-Unis est fier d'être actionnaire d'Intel et a déjà gagné, grâce à sa participation, des dizaines de milliards de dollars pour le peuple américain — en seulement quatre mois. Nous avons conclu un excellent accord , et Intel aussi. Notre pays est déterminé à ramener la fabrication de puces de pointe en Amérique, et c'est exactement ce qui est en train de se produire !!!".

Le gouvernement fédéral détient désormais 10% d'Intel grâce à un investissement de 8,9 MdsUSD réalisé en août dans le cadre du CHIPS and Science Act. Il a affirmé que cette participation avait déjà généré "des dizaines de milliards de dollars" pour les contribuables américains en seulement quatre mois. Cette opération a fait du gouvernement le principal actionnaire du groupe, dont la valeur a bondi de 75% depuis cette entrée au capital, marquant un net redressement pour le géant des puces.

Cet enthousiasme a gagné les marchés européens : ASML, fournisseur néerlandais de matériel de gravure de puces, a vu son titre grimper de 5%, tandis qu'ASMI International gagnait 4,22%. Les fabricants de mémoires, composant clé dans le développement de systèmes d'intelligence artificielle, poursuivent aussi leur ascension en Bourse.

L'ensemble du secteur profite du soutien affirmé de l'administration américaine au rapatriement de la production de puces avancées sur le sol national, dans un contexte de forte demande liée à l'essor de l'IA.