 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La valeur du jour à Wall Street - Le secteur des semi-conducteurs entouré après des déclarations de Donald Trump
information fournie par AOF 09/01/2026 à 16:27

(AOF) - A New York, que ce soit Intel (+8,90%, à 44,77 dollars), Broadcom (+2,35%, à 340,29 USD) ou Micron Technology (+4,02%, à 340,17 USD), les acteurs du secteur des semi-conducteurs sont à la fête. L'origine de cet optimisme est lié à un message particulièrement enthousiaste de Donald Trump sur son réseau social Truth à propos du président-directeur général d'Intel.

Le président des Etats-Unis a déclaré : "Je viens de terminer une excellente réunion avec le très performant PDG d'Intel, Lip-Bu Tan. Intel vient de lancer le premier Processeur CPU de moins de 2 nanomètres, conçu, fabriqué et assemblé ici même aux États-Unis. Le gouvernement des États-Unis est fier d'être actionnaire d'Intel et a déjà gagné, grâce à sa participation, des dizaines de milliards de dollars pour le peuple américain — en seulement quatre mois. Nous avons conclu un excellent accord , et Intel aussi. Notre pays est déterminé à ramener la fabrication de puces de pointe en Amérique, et c'est exactement ce qui est en train de se produire !!!".

Le gouvernement fédéral détient désormais 10% d'Intel grâce à un investissement de 8,9 MdsUSD réalisé en août dans le cadre du CHIPS and Science Act. Il a affirmé que cette participation avait déjà généré "des dizaines de milliards de dollars" pour les contribuables américains en seulement quatre mois. Cette opération a fait du gouvernement le principal actionnaire du groupe, dont la valeur a bondi de 75% depuis cette entrée au capital, marquant un net redressement pour le géant des puces.

Cet enthousiasme a gagné les marchés européens : ASML, fournisseur néerlandais de matériel de gravure de puces, a vu son titre grimper de 5%, tandis qu'ASMI International gagnait 4,22%. Les fabricants de mémoires, composant clé dans le développement de systèmes d'intelligence artificielle, poursuivent aussi leur ascension en Bourse.

L'ensemble du secteur profite du soutien affirmé de l'administration américaine au rapatriement de la production de puces avancées sur le sol national, dans un contexte de forte demande liée à l'essor de l'IA.

Semi-conducteurs

Valeurs associées

BROADCOM
344,9510 USD NASDAQ +3,75%
INTEL
43,7100 USD NASDAQ +6,32%
MICRON TECHNOLOGY
339,7980 USD NASDAQ +3,91%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/01/2026 à 16:27:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank