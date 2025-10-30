La valeur du jour à Wall Street - La course aux investissements de Meta inquiète les investisseurs

(AOF) - Meta avait initialement prévu d'accroître ses investissements en 2026 au même rythme qu'en 2025, soit une augmentation de 30 milliards de dollars de sa facture. Mauvaise nouvelle : la directrice financière, Susan Li, a prévenu hier soir que la progression des investissements serait finalement "sensiblement plus importante" qu'en 2025. JPMorgan prévoit désormais une augmentation de 43 milliards de dollars, portant la facture annuelle à 115 milliards de dollars. L'alourdissement de la note est resté en travers de la gorge des investisseurs : l'action Meta chute de 11,50%, à 665,25 dollars.

Elle affiche ainsi l'une des plus mauvaises performances du S&P500.

La frénésie d'investissements de Meta rappelle un mauvais souvenir aux actionnaires du groupe, qui a englouti des milliards de dollars dans le métaverse.

La marge sera sous pression en 2026

"Nous nous attendons également à ce que les dépenses totales augmentent à un rythme nettement plus rapide en 2026 qu'en 2025, cette croissance étant principalement tirée par les coûts d'infrastructure, y compris les dépenses supplémentaires liées au cloud et aux dépréciations," a également déclaré Susan Li.

Dans ce contexte, Bank of America anticipe une pression sur les marges et une croissance limitée des bénéfices en 2026. La marge opérationnelle est anticipée en repli de 6 points, à 35%.

JPMorgan fait remarquer que les "coûts pour Meta sont disproportionnés par rapport à ceux de Google et Amazon, car ces entreprises sont plus grandes et disposent toutes deux d'activités dans le cloud qui offrent une voie immédiate vers la monétisation de l'IA générative, contrairement à Meta". Si l'analyste continue de donner le bénéfice du doute à Meta, il prévient que son profil de risque devient encore plus élevé. Il a ainsi réduit son objectif de cours de 875 à 800 dollars et confirmé son opinion à Surperformance.

Les profits pénalisés par le One Big Beautiful Bill Act

Au troisième trimestre, le profit net de la maison mère de Facebook et d'Instagram a chuté de 83%, à 2,7 milliards de dollars, soit 1,05 dollar par action. Ses comptes intègrent cette année une charge, sans impact sur la trésorerie, de 15,93 milliards de dollars liée à la loi de réconciliation budgétaire de Donald Trump (One Big Beautiful Bill Act). Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti en hausse à 7,25 dollars, surpassant le consensus de 6,70 dollars.

Dans le même temps, son chiffre d'affaires a bondi de 26%, à 51,24 milliards de dollars. "Les améliorations apportées au moteur de recommandation IA ont entraîné une augmentation de 5%/10% du temps passé sur Facebook/Threads, ce qui montre en partie comment Meta utilise ses investissements dans l'IA pour stimuler la croissance des revenus publicitaires à court terme," signale UBS.

Pour le trimestre en cours, Meta anticipe un chiffre d'affaires situé entre 56 et 59 milliards de dollars. Bank of America signale que cet objectif est supérieur aux prévisions de Wall Street, situées à 57,4 milliards de dollars, et suggère une croissance des recettes publicitaires d'environ 23% dans le haut de la fourchette.

