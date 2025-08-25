 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La valeur du jour à Wall Street - Keurig Dr Pepper : le rachat annoncé de JD Peet's froidement accueilli
25/08/2025 à 16:58

(AOF) - Keurig Dr Pepper (KDP) chute de 7,64% à 32,45 dollars. Le géant américain des boissons non alcoolisées (Dr Pepper et 7UP...) annonce être sur le point de racheter pour 15,7 milliards d'euros le groupe agroalimentaire néerlandais JDE Peet's, spécialisé dans le café et propriétaire notamment des marques L'Or et Jacques Vabre. Une fois finalisé, ce rachat, serait suivi par une scission du groupe en deux entités : d'un côté "Beverage Co." pour les boissons rafraîchissantes, et de l'autre "Global Coffe Co.", dans laquelle serait inclues les marques de JDE Peet's.

Tim Cofer, devrait prendre à terme la direction de la section Beverage Co., et le directeur financier du géant américain des boissons non alcoolisées (Dr Pepper et 7UP...), Sudhanshu Priyadarshi, prendrait celle de la section café.

"Nous sommes ravis de nous associer à Keurig pour dessiner l'avenir du café mondial en tirant parti de notre portefeuille combiné des marques de café les plus aimées au monde", s'est félicité le directeur général de JDE Peet's, Rafa Oliveira, dans ce même communiqué.

"Selon les termes de la transaction, KDP versera aux actionnaires de JDE Peet's 31,85 euros par action en espèces", a détaillé le groupe américain dans son annonce de rachat.

KDP a vu le jour en 2018 de la fusion entre le fabricant américain de cafetières et de dosettes Keurig Green Mountain et le producteur de boissons non alcoolisées Dr Pepper Snappel (7UP, Snapple, Dr Pepper...).

JDE PEET'S
31,1400 EUR Euronext Amsterdam +17,33%
