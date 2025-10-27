 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 256,00
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à Wall Street - Keurig Dr Pepper en grande forme après le relèvement de ses objectifs annuels
information fournie par AOF 27/10/2025 à 17:10

(AOF) - S'invitant à la deuxième place du palmarès du S&P 500, Keurig Dr Pepper (KDP) engrange 6,90%, à 29,04 dollars, après avoir relevé ses prévisions de ventes annuelles. Le géant américain des boissons non alcoolisées (Dr Pepper, 7UP...) a, par ailleurs, déclaré avoir levé environ 7 milliards de dollars, via des fonds gérés par des filiales d'Apollo et des fonds et comptes gérés par KKR, pour soutenir le rachat du groupe néerlandais de café JDE Peet's, annoncé en août dernier.

Estimée à environ 18 milliards de dollars, cette opération s'inscrit dans une stratégie de réorganisation visant à scinder le groupe en deux entités cotées : l'une dédiée au café, l'autre aux boissons rafraîchissantes

Keurig Dr Pepper anticipe désormais pour 2025 une croissance de ses ventes nettes dans le haut d'une fourchette à un chiffre, contre une estimation médiane auparavant.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires, en hausse de 11%, s'est établi à 4,31 milliards de dollars, là où le consensus ciblait 4,15 milliards de dollars.

À taux de change constants, les ventes ont également augmenté de 11 % grâce à la hausse des volumes et des prix.

"Les sentiments sont mitigés depuis l'annonce de la cession des actifs de JDE Peet's et de la séparation prévue qui s'ensuivra", souligne Bernstein, ajoutant que l'investissement stratégique de 7 milliards de dollars, mené conjointement par Apollo et KKR, doit permettre de réduire le levier financier net prévu (la qualité du bilan étant un point de friction majeur pour les investisseurs).

Valeurs associées

JDE PEET'S
31,5200 EUR Euronext Amsterdam +0,06%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/10/2025 à 17:10:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank