La valeur du jour à Wall Street - Keurig Dr Pepper en grande forme après le relèvement de ses objectifs annuels

(AOF) - S'invitant à la deuxième place du palmarès du S&P 500, Keurig Dr Pepper (KDP) engrange 6,90%, à 29,04 dollars, après avoir relevé ses prévisions de ventes annuelles. Le géant américain des boissons non alcoolisées (Dr Pepper, 7UP...) a, par ailleurs, déclaré avoir levé environ 7 milliards de dollars, via des fonds gérés par des filiales d'Apollo et des fonds et comptes gérés par KKR, pour soutenir le rachat du groupe néerlandais de café JDE Peet's, annoncé en août dernier.

Estimée à environ 18 milliards de dollars, cette opération s'inscrit dans une stratégie de réorganisation visant à scinder le groupe en deux entités cotées : l'une dédiée au café, l'autre aux boissons rafraîchissantes

Keurig Dr Pepper anticipe désormais pour 2025 une croissance de ses ventes nettes dans le haut d'une fourchette à un chiffre, contre une estimation médiane auparavant.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires, en hausse de 11%, s'est établi à 4,31 milliards de dollars, là où le consensus ciblait 4,15 milliards de dollars.

À taux de change constants, les ventes ont également augmenté de 11 % grâce à la hausse des volumes et des prix.

"Les sentiments sont mitigés depuis l'annonce de la cession des actifs de JDE Peet's et de la séparation prévue qui s'ensuivra", souligne Bernstein, ajoutant que l'investissement stratégique de 7 milliards de dollars, mené conjointement par Apollo et KKR, doit permettre de réduire le levier financier net prévu (la qualité du bilan étant un point de friction majeur pour les investisseurs).