La valeur du jour à Wall Street - Intuit s'insinue parmi les gains les plus importants du S&P500

(AOF) - L'action Intuit (+4,56%, à 666,25 dollars) se hisse parmi les principales progressions de l'indice S&P 500 à la faveur d'une performance trimestrielle solide. "En résumé, les résultats du premier trimestre suggèrent qu'Intuit affiche de bons résultats dans trois domaines clés de croissance : le marché intermédiaire pour QuickBooks, le passage à l'aide fiscale et la monétisation des nouvelles fonctionnalités pilotées par l’IA,", explique Bank of America. L'analyste reste à l'achat et affiche un objectif de cours de 800 euros, représentant un potentiel de hausse de 25,5%.

"Il s'agit là des plus importantes opportunités commerciales au sein du vaste marché total adressable (TAM) d'Intuit, qui s'élève à 327 milliards de dollars, ce qui laisse présager une reprise de la croissance pour Intuit à mesure que ces opportunités prendront une part plus importante dans les résultats globaux".

Au premier trimestre, clos fin octobre, l'éditeur de logiciels de conseil fiscal a enregistré un profit net de 471 millions de dollars, soit 1,32 dollar par action, à comparer avec un profit de 353 millions de dollars représentant 1,26 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, il a dégagé un bénéfice par action de 3,34 dollars, à comparer au consensus de 3,10 dollars.

Le chiffre d'affaires d'Intuit a augmenté de 18%, à 3,885 milliards de dollars. Wall Street ciblait 3,76 milliards.

" Nous avons réalisé un premier trimestre exceptionnel grâce à la poursuite de notre stratégie axée sur notre plateforme experte basée sur l'intelligence artificielle. Intuit crée un système intelligent qui exploite les données, les services de données, l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine pour favoriser la réussite des consommateurs, des petites et moyennes entreprises et des comptables ", a déclaré Sasan Goodarzi, directeur général d'Intuit.

Sur le trimestre en cours, Intuit prévoit de réaliser un bénéfice par action ajusté situé entre 3,63 dollars et 3,68 dollars. Les revenus sont anticipés en croissance de 14% à 15%.

