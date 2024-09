La valeur du jour à Wall Street - Intel passe la marche arrière en Europe

(AOF) - Un mois et demi après avoir annoncé des pertes et la suppression de plus de 15% de ses effectifs, Intel a averti qu’il retardait de 2 ans la construction d’usines en Allemagne et en Pologne dans le cadre de son plan de redressement. Le fabricant de semi-conducteurs, qui avait connu début août sa plus importante chute en Bourse depuis 1982, gagne 5,71% à 22,11 dollars. Un important contrat avec AWS, la filiale cloud d'Amazon, contribue à la hausse du titre car il s'agit d'une bonne nouvelle pour son activité de fonderie, lourdement déficitaire.

La firme technologique en perte de vitesse avait prévu en mars 2022 d'investir 33 milliards d'euros en Europe, dont 17 milliards d'euros pour un site de fabrication à Magdebourg en Allemagne. Cette implantation devait créer 7 000 emplois lors de la construction, puis 3 000 emplois permanents pour la faire fonctionner. Berlin devait subventionner cette implantation à hauteur de 9,9 milliards d'euros. En Pologne, Intel comptait investir 4,6 milliards d'euros dans une nouvelle usine et créer 2000 postes.

En France, la construction d'un nouveau centre européen de R&D avait déjà été suspendue en mars.

Les investisseurs savent désormais comment Intel baissera de plus de 20% ses investissements bruts en 2024, autre annonce de début août.

Intel a récemment augmenté ses capacités en Europe grâce à son usine d'Irlande, " qui restera notre principale plaque tournante européenne dans un avenir prévisible ", a déclaré le directeur général, Pat Gelsinger.

Conséquence de la reculade d'Intel, l'objectif de l'Europe d'abriter 20 % de la production mondiale de semi-conducteurs ne semble plus d'actualité.

America First

La firme de Santa Clara va en revanche poursuivre ses projets d'Usines aux Etats-Unis, en Arizona, en Oregon, au Nouveau-Mexique et en Ohio.

Dans le cadre de sa " transformation ", Intel a annoncé que son activité de fonderie allait devenir une filiale distincte. Cette activité est lourdement déficitaire. Cette organisation " nous donne également la possibilité d'évaluer des sources de financement indépendantes et d'optimiser la structure du capital de chaque activité afin de maximiser la croissance et la création de valeur pour l'actionnaire " a déclaré le directeur général, Pat Gelsinger.

Avant de préciser : " Il n'y a pas de changement dans l'équipe dirigeante d'Intel Foundry, qui continue à me rendre compte. Nous mettrons également en place un conseil d'administration composé d'administrateurs indépendants pour diriger la filiale ".

" Nous pensons que cette évolution est une progression naturelle pour améliorer la transparence et la prise de décision/l'efficacité et ne doit donc pas être considérée comme une surprise " a commandé JPMorgan.

Autre bonne nouvelle pour les investisseurs, Intel va étendre sa collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS). Leurs projets comprennent notamment un co-investissement dans la conception de puces personnalisées dans le cadre d'un contrat de plusieurs milliards de dollars couvrant plusieurs années.

Enfin, comme l'affirmait Bloomberg hier, Intel a reçu une subvention fédérale de 3 milliards de dollars afin de fabriquer des semi-conducteurs pour le Pentagone.

