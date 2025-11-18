La valeur du jour à Wall Street - Home Depot sous pression après des perspectives revues à la baisse

(AOF) - Home Depot recule de 3,71% à 344,73 dollars dans le sillage de l'abaissement de sa prévision annuelle de bénéfice. Le distributeur de produits de bricolage souffre de la faiblesse de la demande pour les rénovations et les projets de bricolage, dans un contexte d’incertitude économique liée aux droits de douane. La firme américaine a toutefois dépassé les attentes au troisième trimestre, enregistrant un chiffre d'affaires net de 41,35 milliards de dollars, en hausse de 2,8% sur un an, là où les analystes tablaient sur une progression de 2,2%, à 41,10 milliards de dollars.
S'agissant du bpa, il ressort à 3,74 dollars, contre 3,78 dollars un an plus tôt et un consensus de 3,84 dollars.
"Nous pensons que l'incertitude des consommateurs et la pression continue sur le logement ont un impact disproportionné sur la demande d'amélioration de l'habitat", a déclaré le directeur général Ted Decker.
Pour l'ensemble de l'exercice, Home Depot cible désormais une baisse de 5% du bpa ajusté sur l'exercice, contre une diminution de 2% précédemment.
Lowe's, concurrent de Home Depot, publiera ses résultats trimestriels demain.
