La valeur du jour à Wall Street - General Motors, une histoire de guerre commerciale

(AOF) - L’action General Motors (- 2,06 % à 46,27 dollars) cède un peu de terrain à New York après une publication trimestrielle marquée par l’abandon des objectifs annuels. Pourtant, sur les trois premiers mois de l’année, le constructeur automobile américain a globalement fait mieux que prévu. Son bénéfice ajusté par action a progressé de 6,1 %, à 2,78 dollars, là où les analystes visaient 2,61 dollars, et contre 2,62 dollars un an plus tôt. De son côté, le bénéfice net attribuable aux actionnaires s’est élevé à 2,784 milliards de dollars, en repli de 6,6 % en comparaison du premier trimestre 2024.

Autre donnée supérieure aux attentes pour le groupe de Détroit : le chiffre d'affaires. Attendu à 43,26 milliards de dollars, il a finalement atteint 44,02 milliards de dollars, en progression de 2,3 % par rapport au premier trimestre 2024.

Pour expliquer ces bonnes performances, Paul Jacobson, le directeur financier, a estimé lors d'une conférence téléphonique, que le secteur avait probablement bénéficié d'achats anticipés avant que les droits de douane n'explosent. C'est d'ailleurs en raison de la guerre commerciale que General Motors a suspendu ses objectifs 2025, car ces derniers ne prenaient pas en compte le potentiel impact des droits de douane.

Auparavant, GM visait un bénéfice net attribuable aux actionnaires compris entre 11,2 et 12,5 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action entre 11 et 12 dollars, contre 10,60 en 2024.

A New York, le titre General Motors a toutefois réussi à contenir ses pertes grâce à… Donald Trump. Selon le Wall Street Journal, le président américain serait prêt à faire un geste pour éviter l'accumulation de droits de douane. En résumé, les constructeurs automobiles payant des taxes sur leurs véhicules n'en paieront pas d'autres comme celles sur l'acier ou l'aluminium.