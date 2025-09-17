La valeur du jour à Wall Street - General Mills pénalisé par la baisse de la demande en Amérique du Nord

(AOF) - General Mills (-1,51% à 48,86 dollars) recule après des résultats mitigés au premier trimestre de son exercice 2025/2026. Sur cette période, les ventes ont diminué de 7%, à 4,52 milliards de dollars. Elles dépassent, toutefois, très légèrement le consensus de 4,51 milliards de dollars. Sur ce trimestre, les revenus du segment retail en Amérique du Nord ont reculé de 13% pour s'établir à 2,6 milliards de dollars, principalement en raison d'une baisse des volumes, y compris un vent contraire de 8 points dû aux cessions des activités yaourts dans cette région.

Sur ce segment retail en Amérique du Nord, son bénéfice d'exploitation a chuté de 24%.

Le segment " North America Pet " a connu un repli de 5% des ventes en organique, avec un bénéfice d'exploitation en recul de 5%. Dans le même temps, la division " North America Foodservice " a affiché une croissance de 1% des ventes en données comparables, mais une baisse de 1% du bénéfice d'exploitation.

En revanche, le chiffre d'affaires du segment international a augmenté de 6% à 760 millions de dollars, incluant un impact favorable de 3 des taux de change. En organique, il a augmenté de 4%, principalement grâce à la croissance en Inde, en Asie du Nord et en Europe. Le bénéfice d'exploitation sur ce segment s'est élevé à 66 millions de dollars, contre 21 millions de dollars il y a un an.

Perspectives annuelles réitérées

Au global, le propriétaire de la marque Häagen-Dazs enregistre un bénéfice d'exploitation ajusté de 711 millions de dollars, en recul de 18% à devises constantes. La marge bénéficiaire d'exploitation ajustée a diminué de 210 points de base pour s'établir à 15,7%. Le bénéfice ajusté par action a chuté de 20%, à 86 cents.

La marge brute a diminué de 90 points de base pour s'établir à 33,9% du chiffre d'affaires, principalement en raison de la hausse des coûts des intrants, partiellement compensée par l'impact favorable des prix.

Enfin, le bénéfice net s'est élevé à 1,2 milliard de dollars, soit une augmentation de 108%, soutenu par ces produits de cessions.

Sur cet exercice 2025/2026, le groupe agroalimentaire a annoncé le maintien de ses prévisions. Il table sur une évolution organique de ses ventes allant de -1% à +1%. Comme le bénéfice d'exploitation ajusté, le bénéfice ajusté par action est attendu en retrait de 10 à 15%.

