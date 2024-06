La valeur du jour à Wall Street - GameStop : le management vole la vedette " Roaring Kitty "

(AOF) - GameStop continue son parcours volatil : le titre du distributeur de jeux vidéo américain GameStop décroche de 23,32% à 37,74 dollars après avoir bondi de plus de 47% jeudi et de près de 19% mercredi. Une nouvelle progression de l’action était attendue dans la perspective d’un direct sur YouTube, de Keith Gill, connu sous le pseudonyme Roaring Kitty et devenu célèbre pour avoir fait flamber l’action en 2021. La direction de GameStop lui a retiré le tapis de sous ses pieds en dévoilant par avance des résultats décevants et annonçant sa volonté d'émettre jusqu'à 75 millions d'actions.

Au premier trimestre, le groupe a essuyé une perte de 32,3 millions de dollars, soit 11 cents par action, contre une perte nette de 50,5 millions de dollars, soit 17 cents par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, la perte par action est ressortie à 12 cents. Le consensus FactSet s'élevait à 9 cents pour la perte par action.

Le distributeur de jeux vidéo américain souffre de la numérisation de la distribution des jeux vidéo et il n'a pas trouvé d'activités de remplacement.

Les revenus sont tombés à 882 millions de dollars contre 1,237 milliard de dollars, un an plus tôt et une prévision moyenne des analystes de 995,3 millions de dollars.

Ces résultats devait initialement être dévoilés mardi 11 juin.

En parallèle à cette publication, GameStop a annoncé son intention d'émettre jusqu'à 75 millions d'actions.

Ces annonces interviennent alors que " Roaring Kitty " doit faire aujourd'hui un direct sur YouTube. Il avait dévoilé en début de semaine son exposition au distributeur de jeux vidéo américain. Il possède 5 millions d'actions GameStop au prix d'achat moyen de 21,274 dollars. Une capture d'écran montrait aussi 120000 options d'un prix d'exercice de 20 dollars et expirant le 21 juin 2024.

