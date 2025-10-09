La valeur du jour à Wall Street Ferrari voit rouge après la présentation d'objectifs de moyen terme décevants

(AOF) - Ferrari (- 13,15 %, à 416,26 dollars) dévisse à New York après sa Journée Investisseurs. Lors de celle-ci, le constructeur d'automobiles de luxe a rehaussé ses objectifs pour l'exercice en cours, a dévoilé un nouveau modèle électrique et sa stratégie pour les véhicules électriques, mais a surtout présenté des objectifs de moyen terme jugés décevants par la communauté financière. Pour 2030, la marque au cheval cabré vise des revenus nets d'environ 9 milliards d'euros, un Ebitda supérieur à 3,60 milliards d'euros et un résultat opérationnel ajusté au-dessus de 2,75 milliards d'euros.

Le bénéfice par action dilué et ajusté devrait se situer au-delà de 11,50 euros.

RBC Capital signale que la prévision d'Ebitda implique une croissance annuelle moyenne de 6% sur la période alors que Ferrari avait annoncé prévoir une croissance de 10% sur la période 2022-2026 lors de sa réunion investisseurs de 2022. "L'objectif d'une croissance annuelle moyenne de 6 % est probablement prudent, mais les investisseurs sont susceptibles de l'interpréter comme un ralentissement de la croissance de l'Ebitda par rapport aux années précédentes", prévient l'analyste.

Pour l'exercice 2025, la société vise désormais des revenus nets supérieurs ou égales à 7,1 milliards d'euros, contre 7 milliards auparavant. L'objectif d'Ebitda est fixé à 2,72 milliards d'euros ou au-dessus. Auparavant, il était au minimum à 2,68 milliards d'euros. Quant au résultat opérationnel ajusté, il devrait s'installer à au moins 2,06 milliards d'euros, contre 2,03 milliards d'euros précédemment. Enfin, l'objectif de de bénéfice par action dilué et ajusté a également été revu en hausse à au moins 1,30 euro par titre, contre 1,20 euro lors d'une précédente présentation.

RBC Capital a indiqué que " la révision à la hausse des prévisions pour 2025 était attendue lors de la publication prochaine des résultats du troisième trimestre, mais que les prévisions pour 2030, inférieures aux attentes, entraîneront une baisse du cours de l'action ".

Changement pour les motorisations

Outre ses résultats financiers, Ferrari a changé ses objectifs concernant ses motorisations. À horizon 2030, la gamme du groupe sera composée de 40 % de modèles à combustion interne, 40 % de modèles hybrides et 20 % de modèles électriques. Auparavant, le groupe tablait sur 40 % de véhicules électriques, 40 % d'hybrides et 20 % de moteurs à combustion interne.

Ferrari a également profité de cette journée pour dévoiler le châssis et les composants de sa nouvelle voiture électrique, le premier modèle du groupe 100 % électrique : l'Elettrica.

Pour RBC Capital, le changement de la répartition des types de motorisations n'est pas une surprise étant donné que la demande mondiale pour les véhicules électriques n'est pas la même que ce qu'elle était en 2022 lorsque Ferrari avait dévoilé ses ambitions dans le domaine.

Les analystes de la banque d'investissement ont également noté que l'ouverture d'un nouveau bâtiment va permettre une croissance des volumes avec une capacité doublée.

