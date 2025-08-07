La valeur du jour à Wall Street - Eli Lilly : les résultats d’un essai clinique inquiètent

(AOF) - Le titre Eli Lilly chute de 14,61%, à 637,30 dollars à New York. Les investisseurs n’ont pas apprécié les résultats d’une étude sur un candidat-médicament. En outre, le laboratoire a également dévoilé des résultats financiers trimestriels en nette hausse et a relevé certains de ses objectifs annuels. Dans le détail, Eli Lilly a dévoilé les premiers résultats d’un essai de phase 3 évaluant l'Orforglipron chez des adultes obèses ou en surpoids présentant un problème médical lié au poids et non diabétiques.

Après 72 semaines de traitement, les patients ayant reçu quotidiennement le comprimé 36mg ont observé une réduction moyenne de leur poids de 12,4%. Toutefois, souligne les analystes de HSBC, " le marché espérait une perte de poids plus compétitive par rapport au traitement concurrent Wegovy de Novo Nordisk ". D'ailleurs en Bourse, le titre Novo Nordisk en profite et affiche un gain de plus de 7%.

De plus, Eli Lilly a indiqué que les taux d'arrêt du traitement en raison d'événements indésirables étaient de 10,3% pour les patients ayant reçu la dose la plus forte dose.

Les analystes d'HSBC en ont profité pour abaisser leur hypothèse de chiffre d'affaires pour l'Orforglipron (non ajusté) à l'horizon 2032 à 10 milliards de dollars, soit environ 50% du consensus actuel et un tiers des probabilités les plus optimistes. Enfin, autre élément à surveiller pour la banque sino-britannique : le prix. Les données cliniques ne semblent actuellement pas confirmer une prime significative ou une parité avec les leaders du marché.

Avec des résultats trimestriels en nette hausse, Eli Lilly relève ses objectifs

En parallèle de cette étude, Eli Lilly a dévoilé des résultats en amélioration au second trimestre. Sur la période d'avril à juin, le bénéfice a bondi de 91%, à 5,660 milliards de dollars. Le bénéfice par action a quant à lui connu une croissance de 61%, à 6,31 dollars. Enfin, le chiffre d'affaires a augmenté de 38%, à 15,557 milliards de dollars.

L'activité du laboratoire pharmaceutique a notamment été portée par les bonnes ventes enregistrées par le Mounjaro (+68%, à 5,199 milliards de dollars), le Zepbound (+172%, à 3,381 milliards de dollars) et le Verzenio (+12%, à 1,489 milliard de dollars).

Le Mounjaro et le Zepbound sont des noms commerciaux du même médicament. Le premier est approuvé pour traiter le diabète de type 2, tandis que le second est approuvé pour la gestion du poids et l'hypertension artérielle.

Grâce à ces bons résultats, Eli Lilly a révisé certains de ses objectifs financiers annuels. Il vise des revenus entre 60 et 62 milliards de dollars, contre de 58 à 61 milliards de dollars auparavant. La marge est attendue entre 42 et 43,5%, contre une fourchette allant de 40,5 à 42,5% précédemment. Enfin le bénéfice par action devrait s'installer entre 20,85 et 22,10 dollars par titre, contre de 20,17 à 21,67 dollars avant.