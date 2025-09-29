 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 895,32
+0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à Wall Street- Electronic Arts va sortir de la cote après son rachat par un consortium
information fournie par AOF 29/09/2025 à 16:50

(AOF) - Electronic Arts (+ 4,94 %, à 202,90 dollars) va être racheté par un consortium d’investisseurs composé du PIF (le fonds public d’investissement d’Arabie saoudite), Silver Lake et Affinity Partners, deux sociétés américaines de capital-investissement et sortira de la cote boursière. Le spécialiste des jeux vidéo a signé un accord définitif avec ce consortium qui financera cette opération entièrement en numéraire. L’opération valorise Electronic Arts à environ 55 milliards de dollars.

Les actionnaires d'EA recevront 210 dollars par action, ce qui représente une prime de 25 % par rapport au cours de clôture de l'action le 25 septembre dernier. La transaction devrait permettre au développeur et producteur de jeux vidéo d'accélérer sa croissance et son innovation.

Andrew Wilson, président-directeur général d'EA, a déclaré : " Les équipes créatives et passionnées d'EA ont offert des expériences extraordinaires à des centaines de millions de fans, développé des licences parmi les plus emblématiques au monde et créé une valeur significative pour notre entreprise. Ce moment est une puissante reconnaissance de leur travail remarquable. À l'avenir, nous continuerons à repousser les limites du divertissement, du sport et de la technologie, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives ".

L'opération, approuvée par le conseil d'administration devrait être finalisée au premier trimestre de l'exercice 2027 sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires. Après la clôture de la transaction, les actions ordinaires d'EA ne seront plus cotées en bourse.

À la fin du mois de juillet dernier, Electronic Arts avait publié des résultats trimestriels plutôt encourageants. Sur le premier trimestre de son exercice 2025-2026, les revenus nets totaux du groupe s'étaient élevés à 289 millions de dollars, en progression de 15,60 %, alors que le bénéfice net avait fondu de 28,21 %, à 201 millions de dollars. Les objectifs annuels avaient été confirmés : un net booking (équivalent du chiffre d'affaires) compris entre 7,6 et 8 milliards de dollars (1,298 milliard de dollars au premier trimestre), un bénéfice net entre 795 et 974 millions de dollars et un bénéfice par action dilué allant de 3,09 à 3,79 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ELECTRONIC ARTS
202,7050 USD NASDAQ +4,84%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/09/2025 à 16:50:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank