La valeur du jour à Wall Street- Electronic Arts va sortir de la cote après son rachat par un consortium

Electronic Arts va sortir de la cote après son rachat par un consortium

(AOF) - Electronic Arts (+ 4,94 %, à 202,90 dollars) va être racheté par un consortium d’investisseurs composé du PIF (le fonds public d’investissement d’Arabie saoudite), Silver Lake et Affinity Partners, deux sociétés américaines de capital-investissement et sortira de la cote boursière. Le spécialiste des jeux vidéo a signé un accord définitif avec ce consortium qui financera cette opération entièrement en numéraire. L’opération valorise Electronic Arts à environ 55 milliards de dollars.

Les actionnaires d'EA recevront 210 dollars par action, ce qui représente une prime de 25 % par rapport au cours de clôture de l'action le 25 septembre dernier. La transaction devrait permettre au développeur et producteur de jeux vidéo d'accélérer sa croissance et son innovation.

Andrew Wilson, président-directeur général d'EA, a déclaré : " Les équipes créatives et passionnées d'EA ont offert des expériences extraordinaires à des centaines de millions de fans, développé des licences parmi les plus emblématiques au monde et créé une valeur significative pour notre entreprise. Ce moment est une puissante reconnaissance de leur travail remarquable. À l'avenir, nous continuerons à repousser les limites du divertissement, du sport et de la technologie, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives ".

L'opération, approuvée par le conseil d'administration devrait être finalisée au premier trimestre de l'exercice 2027 sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires. Après la clôture de la transaction, les actions ordinaires d'EA ne seront plus cotées en bourse.

À la fin du mois de juillet dernier, Electronic Arts avait publié des résultats trimestriels plutôt encourageants. Sur le premier trimestre de son exercice 2025-2026, les revenus nets totaux du groupe s'étaient élevés à 289 millions de dollars, en progression de 15,60 %, alors que le bénéfice net avait fondu de 28,21 %, à 201 millions de dollars. Les objectifs annuels avaient été confirmés : un net booking (équivalent du chiffre d'affaires) compris entre 7,6 et 8 milliards de dollars (1,298 milliard de dollars au premier trimestre), un bénéfice net entre 795 et 974 millions de dollars et un bénéfice par action dilué allant de 3,09 à 3,79 dollars.

