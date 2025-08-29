 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 721,50
-0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à Wall Street - Dell lanterne rouge du S&P500 : déception sur la marge des serveurs
information fournie par AOF 29/08/2025 à 17:24

(AOF) - Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour les sociétés exposées au boom de l'intelligence artificielle. Après l’accueil pour le moins mitigé réservé aux résultats de Nvidia, qui continue de reculer aujourd'hui, Dell dévisse de 8,59% à 122,54 dollars et ferme la marche du S&P500. Les investisseurs sanctionnent la marge opérationnelle décevante de la division, où est logée son activité serveurs. Dans le même temps, le groupe informatique a pourtant relevé ses objectifs annuels. Avec des indices américains sur leurs plus hauts historiques, il n'y a pas de marge d'erreur.

Attention à la marge

Au deuxième trimestre, clos début août, Dell a vu ses revenus bondir de 19% pour atteindre le niveau record de 29,80 milliards de dollars, ressortant au-dessus des attentes : 29,2 milliards de dollars. Ils ont été soutenus par la division ISG abritant l'activité de serveurs, dont le chiffre d'affaires a bondi de 44% à 16,8 milliards de dollars. Les seuls serveurs optimisés pour l'IA ont représenté 8,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, dépassant les attentes. JPMorgan anticipait 7,2 milliards de dollars et UBS, 7 milliards de dollars.

Les analystes ont toutefois été déçus par la marge opérationnelle de la division, qui est tombée à 8,8% contre 11% au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Wall Street anticipait 10,3%, selon Bloomberg. " L'exécution visant à répondre à la demande des clients en matière de serveurs IA s'est faite au détriment des marges, avec des inefficacités dans la chaîne d'approvisionnement, notamment des coûts d'expédition accélérée. " explique JPMorgan.

"Nous anticipons une amélioration des marges grâce à l'ingénierie de la valeur, à la montée en puissance de notre activité et à l'expansion de notre base de clients entreprises." a déclaré le COO du groupe, Jeff Clarke lors de la conférence avec les analystes.

Plus bas dans le compte de résultat, le bénéfice net a augmenté de 32% à 1,16 milliard de dollars, soit 1,70 dollar par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,32 dollars, là où le marché ciblait 2,30 dollars.

Objectifs annuels relevés

Cette année, le groupe informatique anticipe des revenus situés entre 105 milliards de dollars et 109 milliards de dollars, soit une croissance de 12% en moyenne. Dell visait auparavant un chiffre d'affaires compris entre 101 et 105 milliards de dollars. ISG devrait connaître une croissance de plus de 20%, portée par 20 milliards de dollars de livraisons de serveurs IA. " a précisé Dell dans une présentation. Le groupe disposait d'un backlog de 11,7 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre.

Le bénéfice par action ajusté est anticipé en progression de 17% à 9,55 dollars contre précédemment une progression de 15% à 9,40 dollars. Le consensus Bloomberg s'élève à respectivement 105,2 milliards de dollars et 9,43 dollars.

Ce relèvement s'accompagne toutefois de prévisions décevantes pour le trimestre en cours. Le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 2,35 et 2,55 dollars, ressortant sous les attentes de Wall Street de 2,54 dollars. Dell cible des revenus entre 26,5 et 27,5 milliards de dollars contre 26,5 milliards de consensus.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

DELL TECH RG-C
122,815 USD NYSE -8,67%
