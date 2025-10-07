 Aller au contenu principal
La valeur du jour à Wall Street - Dell : des objectifs long terme dopés à l'IA
information fournie par AOF 07/10/2025 à 17:08

(AOF) - Dell (+1,92%, à 148,97 dollars) figure honorablement parmi les principales progressions du S&P 500 grâce au relèvement de ses objectifs financiers à long terme. " Les clients sont avides d'IA et de capacités de calcul, de stockage et de réseau, que nous fournissons pour déployer l'intelligence à grande échelle. Nous transformons avec succès cette demande en croissance et en flux de trésorerie solides que nous avons largement reversés aux actionnaires ", explique le PDG, Michael Dell, en amont d'une journée investisseurs. Pour le PDG, " les opportunités à venir sont énormes. "

Croissance des profits supérieure à 15%

Le groupe informatique anticipe désormais une croissance annuelle du bénéfice par action ajusté de 15 % ou plus à long terme, soit près du double de l'objectif précédent de +8 %. Dell bénéficiera notamment des rachats d'actions et de l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires. Celle-ci est anticipée entre 7 % et 9 %, contre un objectif précédent de 3 à 4 %.

Dans le détail, la division ISG, qui abrite l'activité de serveurs, devrait connaître une progression annuelle moyenne des ventes de 11% à 14%. La division CSG, où les PC sont notamment logés, devrait croître de 2% à 3%.

Dans une note parue au début du mois, UBS anticipait un relèvement de la prévision de croissance à au moins 8% pour les revenus et à au moins 10% pour le bénéfice par action.

S'agissant de la rémunération de ses actionnaires, le groupe technologique compte toujours leur distribuer plus de 80% de son free cash flow ajusté sous la forme de rachats d'actions et de dividendes. Le coupon est anticipé en croissance d'au moins 10% par an jusqu'en 2030, contre jusqu'en 2028 auparavant.

Objectifs à court terme réitérés

Dell a profité de cet évènement pour confirmer ses objectifs, pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'exercice, communiqués fin août. Pour le trimestre en cours, le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 2,35 et 2,55 dollars et les revenus entre 26,5 et 27,5 milliards de dollars. Sur l'exercice, le bénéfice par action ajusté est anticipé en progression de 17%, à 9,55 dollars, et les revenus entre 105 et 109 milliards de dollars, soit une croissance de 12% en moyenne.

Si le boom de l'intelligence artificielle a dopé la croissance et les profits du groupe texan, la rentabilité associée a été jugée un peu courte à plusieurs reprises par les analystes.

" Bien que nous nous attendions à un ton optimiste lors de la réunion investisseurs de Dell (...), un problème clé - qui ne sera probablement pas résolu lors de la réunion - concerne la dynamique des marges autour des revenus des serveurs IA, " prévenait UBS en octobre.

Valeurs associées

DELL TECH RG-C
145,531 USD NYSE -0,16%
