La valeur du jour à Wall Street - Corning surfe sur la vague de l'IA générative

(AOF) - Corning (+9,81% à 42,21 dollars) affiche la plus forte hausse de l’indice S&P500 ce lundi après avoir relevé à la hausse ses prévisions pour le deuxième trimestre. Ce groupe spécialiste des matériaux, actif notamment dans les technologies optiques, s'attend désormais à un chiffre d'affaires de base d'environ 3,6 milliards de dollars contre 3,4 milliards de dollars initialement prévus, ainsi qu'à un retour à une croissance du chiffre d’affaires ajusté et du bénéfice par action ajusté par rapport à l’an dernier.

Corning attribue "principalement" cette surperformance à la "forte adoption de nouveaux produits de connectivité optique pour l'IA générative".

Son plan "Springboard" ( "Tremplin" ) devrait générer plus de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires annualisé et de solides bénéfices supplémentaires au cours des trois prochaines années, "à mesure que les facteurs cycliques et les tendances de long terme se combinent".

Le bénéfice par action ajusté est attendu dans le haut de la fourchette ou légèrement au-dessus de la fourchette livrée par la direction de 0,42 à 0,46 dollar.

"En raison de notre confiance dans Springboard, nous avons commencé à racheter nos actions au deuxième trimestre" a annoncé le CEO Wendell Weeks.

Le groupe présentera ses résultats du deuxième trimestre le 30 juillet.

