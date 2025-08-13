La valeur du jour à Wall Street - CoreWeave : l'accroissement des pertes contraste avec l'immense bond des ventes semestrielles

(AOF) - Startup américaine de cloud computing, CoreWeave (-14,35% à 127,40 dollars) dévisse à Wall Street au lendemain de la publication de ses résultats mitigés au premier semestre 2025. Sur les six premiers mois de l'année en cours, le groupe affiche une perte nette 605 millions de dollars, soit 153 millions de plus qu'au premier semestre 2024. Toutefois, la perte a été réduite au second trimestre : 291 millions de dollars, contre 323 millions un an plus tôt à la même période. Cette perte dépasse les attentes des analystes, selon les données compilées par LSEG : 190,6 millions de dollars.

En outre, sur le semestre, CoreWeave enregistre une perte opérationnelle à 8,26 millions de dollars, contre un bénéfice opérationnel de 94,56 millions de dollars au premier semestre 2024.

En revanche, les revenus ont connu une forte croissance sur ce premier semestre. Ils ont progressé de 275,72%, à 2,194 milliards de dollars.

Ils ont augmenté aussi au second trimestre de 206,75%, à près de 1,213 milliard de dollars dépassant le consensus de 1,08 milliard. " Ce chiffre d'affaires trimestriel de Coreweave a été tiré par la demande croissante des entreprises, en particulier dans les secteurs financiers et de la santé ", souligne Bank of America.

En outre, l'Ebitda a largement progressé sur un an sur ce premier semestre passant de 354,38 millions de dollars à 1,359 milliard de dollars.

Son carnet de commandes s'élève à 30,1 milliards de dollars à la fin du mois de juin, comparé aux 25,9 milliards de dollars au 31 mars. Bank of America met en avant que " la croissance du carnet de commandes de Coreweave a été alimentée par le contrat d'expansion de 4 millions de dollars avec OpenAI ".

Objectifs annuels de ventes révisés à la hausse

" Notre solide performance au deuxième trimestre témoigne de la dynamique continue de notre activité dans tous les domaines. Nous évoluons rapidement pour répondre à la demande sans précédent en matière d'IA. Notre plateforme cloud d'IA, spécialement conçue pour l'IA, continue d'établir de nouvelles références en matière de performance et d'évolutivité ", a commenté Michael Intrator, cofondateur, président du conseil d'administration et président-directeur général de CoreWeave.

Pour l'exercice 2025, CoreWeave rehausse ses objectifs de revenus. ils devraient être compris entre 5,15 et 5,35 milliards de dollars, contre une fourchette précédente entre 4,9 et 5,1 milliards de dollars.

