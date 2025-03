La valeur du jour à Wall Street Concentrix en grande forme après une solide performance trimestrielle

(AOF) - Concentrix flambe de 34,65% à 61,51 dollars. L'action a atteint un plus haut de six mois à la faveur de résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, s'accompagnant d'objectifs annuels revus à la hausse. De quoi donner de l'élan à Teleperformance (3,87% à 3,90 euros) qui brille en tête de l'indice phare de la place parisienne. La société américaine d’expérience client a dégagé un bénéfice par action de 2,79 dollars contre 2,57 dollars un an plus tôt et ressortant supérieur au consensus de 2,60 dollars.

Si le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 28 février a reculé, à 2,37 milliards de dollars, contre 2,40 milliards de dollars un an plus tôt, il ressort supérieur aux attentes : 2,36 milliards de dollars.

Pour son deuxième trimestre fiscal, Concentrix cible un bpa compris entre 2,69 et 2,80 dollars, contre 2,81 dollars de consensus. Pour l'ensemble de l'exercice 2025, la firme anticipe anticipe un bpa compris entre 11,18 et 11,77 dollars, là où les analystes cochent 11,35 dollars.

La société basée en Californie prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,37 et 2,39 milliards de dollars au deuxième trimestre -le consensus vise 2,37 milliards- et un chiffre d'affaires compris entre 9,49 et 9,64 milliards de dollars pour l'ensemble de l'exercice et des prévisions de 9,54 milliards de dollars.

L'action en Bourse progresse de 5% depuis le début de l'année.