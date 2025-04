La valeur du jour à Wall Street - Capri vend Versace à Prada pour 1,375 milliard de dollars

(AOF) - Capri Holdings (-11,46% à 14,48 dollars), groupe américain de mode et de luxe, a officialisé son accord définitif pour la cession de l'entreprise italienne de mode de luxe Versace à son concurrent Prada pour 1,375 milliard de dollars en numéraire, sous réserve de certains ajustements. La transaction devrait être finalisée au second semestre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment des autorisations réglementaires. La marque fondée en 1978 à Milan par Gianni Versace repasse sous le giron italien. Capri avait acquis Versace pour 1,83 milliard d'euros fin 2018.

Cette vente devrait renforcer le bilan de Capri Holdings, lui permettre de dynamiser la croissance future des marques Michael Kors et Jimmy Choo, et augmenter la valeur actionnariale.

Le produit de la transaction sera utilisé pour soutenir les priorités de Capri en matière d'allocation de capital, notamment investissements commerciaux, réduction de la dette et rachats d'actions futurs

" Au cours des six dernières années, nous avons réalisé d'énormes progrès dans le repositionnement de la marque Versace, mettant davantage l'accent sur son héritage de luxe et son savoir-faire exceptionnel. Grâce à des améliorations majeures en matière de produits, de marketing et de boutiques, la marque est désormais bien positionnée pour une croissance durable à long terme. Nous sommes convaincus que le groupe Prada est l'entreprise idéale pour accompagner Versace dans sa prochaine ère de croissance et de succès ", a déclaré John D. Idol, PDG de Capri.

" Nous sommes ravis d'accueillir Versace au sein du Groupe Prada et d'ouvrir un nouveau chapitre pour une marque avec laquelle nous partageons un engagement fort en matière de créativité, d'artisanat et d'héritage ", a déclaré de son côté Patrizio Bertelli, président et directeur exécutif du groupe Prada, dans un communiqué.

Capri a donc réussi à vendre Versace après l'échec de sa fusion avec son concurrent américain Tapestry (propriétaire de Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman) en novembre dernier. La fusion avait été bloquée par la Commission fédérale du commerce des États-Unis.

