La valeur du jour à Wall Street - Broadcom : pourquoi les marchés ignorent-ils un trimestre historique et un dividende en hausse ?

(AOF) - Les valeurs permettant de s'exposer à la thématique de l'intelligence artificielle ont connu une semaine difficile. Après Oracle hier, les investisseurs sanctionnent Broadcom, qui perd 10,43% à 364 dollars et est relégué à l'avant-dernière place de l'indice S&P 500. Les deux points faibles de la publication sont un backlog inférieur aux prévisions les plus optimistes et une marge brute sous pression dans les produits pour des applications d'intelligence artificielle. A l'Achat sur la valeur, Bank of America juge qu'il s'agit d'inquiétudes injustifiées.

Résultats trimestriels solides

Au quatrième trimestre de l'exercice 2025, clos début novembre, le groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels a enregistré un bénéfice net en progression de 97%, à 8,52 milliards de dollars, soit 1,14 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,95 dollar, dépassant le consensus de 8 cents.

La société a enregistré un chiffre d'affaires record de 18,015 milliards de dollars, en hausse de 28 %, sachant que le marché ciblait 17,47 milliards de dollars. Ses semi-conducteurs pour des applications d'intelligence artificielle ont connu un bond de 74% de leurs ventes, a précisé le PDG, Hock E. Tan. Broadcom participe à la conception et à la fabrication des puces de Google, qui commencent à concurrencer celles de Nvidia.

" Compte tenu de l'augmentation des flux de trésorerie au cours de l'exercice 2025, nous augmentons notre dividende trimestriel de 10 % pour le porter à 0,65 dollar par action pour l'exercice 2026, " a indiqué la directrice financière, Kirsten Spears.

Lors de la conférence avec les analystes, la direction a révélé un carnet de commandes dans le domaine de l'IA, d'une valeur de 73 milliards de dollars à livrer au cours des 18 prochains mois.

"A en juger par la réaction du marché après la publication des résultats, il semble que de nombreux investisseurs aient conclu que le carnet de commandes de 73 milliards de dollars dans le domaine de l'IA annoncé par la direction implique un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 milliards de dollars pour l'année prochaine (soit moins que ce que certains espéraient)," a réagi JPMorgan. "Certaines prévisions optimistes dépasseraient les 80 milliards de dollars," signale par ailleurs Bank of America.

La marge brute sous pression

Pour le premier trimestre du nouvel exercice, Broadcom prévoit un chiffre d'affaires d'environ 19,1 milliards de dollars et un Ebitda ajusté représentant environ 67% du chiffre d'affaires projeté. Wall Street anticipe 18,48 milliards de dollars. Nous (...) prévoyons que le chiffre d'affaires des semi-conducteurs pour des application d'IA doublera d'une année sur l'autre pour atteindre 8,2 milliards de dollars, grâce aux accélérateurs IA personnalisés et aux commutateurs IA Ethernet, " a précisé le PDG.

La directrice financière a, elle, prévenu qu'elle anticipait une baisse d'environ 100 points de base de la marge brute consolidée au premier trimestre par rapport au trimestre précédent (77,9%), principalement en raison d'une part plus importante des revenus liés à l'IA.

