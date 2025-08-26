La valeur du jour à Wall Street - Boeing remporte un contrat historique avec Korean Air

(AOF) - Boeing (+2,27% à 231,97 dollars) enregistre la plus forte hausse au sein du Dow Jones après l'annonce de l'achat de 103 de ses appareils par Korean Air. La compagnie sud-coréenne a officialisé hier la signature d'un contrat avec le constructeur aéronautique américain pour moderniser sa flotte, quelques heures seulement après une rencontre entre le président Lee Jae-myung sud-coréen et Donald Trump à Washington. L’investissement total est évalué à environ 50 milliards de dollars. La commande porte sur 20 Boeing 777, 25 Boeing 787, 50 Boeing 737 et huit avions-cargos Boeing 777.

Les livraisons des avions seront échelonnées jusqu'à la fin 2030.

ll s'agit du plus gros contrat dans l'histoire de l'aviation sud-coréenne et la plus grande commande de gros-porteurs de Boeing auprès d'un transporteur asiatique.

Cet accord a été signé lors de la table ronde commerciale Corée du Sud-États-Unis, présidé par Howard Lutnick, secrétaire américain au Commerce, et Kim Jung-kwan, ministre sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie (MOTIE).

En outre, Korean Air acquerra 11 moteurs de rechange auprès de GE Aerospace et huit auprès de CFM International pour 690 millions de dollars. La compagnie aérienne coréenne a aussi signé pour 20 ans un contrat de services d'entretien moteur auprès de GE Aerospace pour 28 avions.

L'achat de 103 avions par Korean Air est une bonne nouvelle supplémentaire pour Boeing qui a réussi à redresser ses comptes au second trimestre 2025. Fin juillet, le groupe a indiqué que sa perte d'exploitation a diminué sur ce trimestre sur un an, passant de 1,09 milliard de dollars à 176 millions de dollars. Même tendance pour sa perte nette : elle s'élève à 612 millions de dollars contre 1,43 milliard de dollars un an avant.

Sur cette période, Boeing a enregistré un chiffre d'affaires de 22,7 milliards de dollars en hausse de 35% par rapport au deuxième trimestre 2024. Il dépasse le consensus de 21,68 milliards.

En outre, sur les six premiers mois de l'année 2025, les livraisons ont bondi de 60% à 280 appareils, générant 19,02 milliards de dollars de revenus, en progression de 79%.