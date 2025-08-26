 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 728,50
-1,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à Wall Street - Boeing remporte un contrat historique avec Korean Air
information fournie par AOF 26/08/2025 à 17:18

(AOF) - Boeing (+2,27% à 231,97 dollars) enregistre la plus forte hausse au sein du Dow Jones après l'annonce de l'achat de 103 de ses appareils par Korean Air. La compagnie sud-coréenne a officialisé hier la signature d'un contrat avec le constructeur aéronautique américain pour moderniser sa flotte, quelques heures seulement après une rencontre entre le président Lee Jae-myung sud-coréen et Donald Trump à Washington. L’investissement total est évalué à environ 50 milliards de dollars. La commande porte sur 20 Boeing 777, 25 Boeing 787, 50 Boeing 737 et huit avions-cargos Boeing 777.

Les livraisons des avions seront échelonnées jusqu'à la fin 2030.

ll s'agit du plus gros contrat dans l'histoire de l'aviation sud-coréenne et la plus grande commande de gros-porteurs de Boeing auprès d'un transporteur asiatique.

Cet accord a été signé lors de la table ronde commerciale Corée du Sud-États-Unis, présidé par Howard Lutnick, secrétaire américain au Commerce, et Kim Jung-kwan, ministre sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie (MOTIE).

En outre, Korean Air acquerra 11 moteurs de rechange auprès de GE Aerospace et huit auprès de CFM International pour 690 millions de dollars. La compagnie aérienne coréenne a aussi signé pour 20 ans un contrat de services d'entretien moteur auprès de GE Aerospace pour 28 avions.

L'achat de 103 avions par Korean Air est une bonne nouvelle supplémentaire pour Boeing qui a réussi à redresser ses comptes au second trimestre 2025. Fin juillet, le groupe a indiqué que sa perte d'exploitation a diminué sur ce trimestre sur un an, passant de 1,09 milliard de dollars à 176 millions de dollars. Même tendance pour sa perte nette : elle s'élève à 612 millions de dollars contre 1,43 milliard de dollars un an avant.

Sur cette période, Boeing a enregistré un chiffre d'affaires de 22,7 milliards de dollars en hausse de 35% par rapport au deuxième trimestre 2024. Il dépasse le consensus de 21,68 milliards.

En outre, sur les six premiers mois de l'année 2025, les livraisons ont bondi de 60% à 280 appareils, générant 19,02 milliards de dollars de revenus, en progression de 79%.

Défense

Valeurs associées

BOEING CO
231,829 USD NYSE +2,20%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/08/2025 à 17:18:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank